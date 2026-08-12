miércoles 12  de  agosto 2026
MÚSICA

Concierto benéfico por Venezuela también apoya a Colombia tras terremoto

Los organizadores anunciaron que el evento, que será el domingo en el Kaseya Center de Miami, cambiará de nombre de Unidos por Venezuela a Unidos por los nuestros

Marc Anthony.&nbsp;

Marc Anthony. 

Cortesía/H+M Communications

MIAMI.- Un concierto benéfico el próximo domingo en Miami que estaba pensado para recaudar fondos para los damnificados por los terremotos en Venezuela, con cantantes como Marc Anthony, Chayanne y Ricardo Montaner, anunció este martes que también apoyará a los afectados por el sismo de magnitud 7,4 en Colombia.

Los organizadores anunciaron que el evento, que será el domingo en el Kaseya Center de Miami, cambiará de nombre de Unidos por Venezuela a Unidos por los nuestros, también con estrellas como Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón y Lasso.

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"Los fondos recaudados a través del concierto benéfico y teletón serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas tanto en Venezuela como en Colombia", aseguró Unidos por los nuestros en un comunicado.

Iniciativa

La iniciativa la crearon las organizaciones CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment "para movilizar a la comunidad hispana mundial en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela".

El esfuerzo consta de un concierto benéfico, un teletón internacional y una campaña global de recaudación de fondos para financiar programas de alimentación, atención médica, medicamentos, refugios temporales, soluciones de vivienda, protección infantil, salud mental, reunificación y reconstrucción, entre otras metas.

En el evento, que comenzará a las 18:00 horas local (22:00 GMT) y se transmitirá también por TelevisaUnivision e iHeart Latino, también cantarán SanLuis, Piso 21, Corina Smith, Joaquina, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Alleh, Zhamira y Free Cover.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y ha provocado la muerte de al menos 240 personas, ocurrió menos de dos meses después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.000 fallecidos en Venezuela, según los últimos conteos oficiales de ambos países.

Florida es el principal estado donde viven las diásporas de ambas comunidades en Estados Unidos, el 31 % de los colombianos y más del 40 % de los venezolanos en el país, según el Pew Research Center.

FUENTE: EFE

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