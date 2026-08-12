miércoles 12  de  agosto 2026
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Conmebol reprograma los partidos de Copa suspendidos por terremoto en Colombia

La Conmebol postergó los juegos que debían disputarse este martes y miércoles en suelo colombiano, golpeado el lunes por un potente sismo de magnitud 7,4

Frederico Nantes (centro), directivo de la Conmebol, junto con el exjugador de Brasil, Felipe Melo, y el exjugador de Argentina, Sebastian Battaglia, durante un sorteo de la Copa Libertadores, el 17 de marzo de 2025.

Frederico Nantes (centro), directivo de la Conmebol, junto con el exjugador de Brasil, Felipe Melo, y el exjugador de Argentina, Sebastian Battaglia, durante un sorteo de la Copa Libertadores, el 17 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Conmebol reprogramó este martes para las semanas del 18 y el 25 de agosto las llaves de los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana que fueron suspendidos por el duro terremoto que sacudió a Colombia.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica había postergado los juegos que debían disputarse este martes y miércoles en suelo colombiano, golpeado el lunes por un potente sismo de magnitud 7,4 que dejó al menos 240 muertos.

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El cotejo de ida de octavos de la Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que se debía jugar este martes en Ibagué, se disputará el 18 de agosto en la ciudad del centro de Colombia a las 19H30 locales (00H30 GMT del miércoles 19).

La revancha tendrá lugar una semana después, el martes 25 de agosto, en Quito, a la misma hora, informó la cuenta oficial en X del principal torneo de clubes del continente.

Por su parte, el duelo de ida de los octavos de la Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River Plate, programado inicialmente para este miércoles, se celebrará el 19 de agosto en Bogotá a las 19H30 locales (00H30 GMT del jueves 20).

Una semana más tarde, el miércoles 26 de agosto, en el mismo horario, tendrá lugar el desquite en Buenos Aires, informó, por su parte, el cuadro argentino en sus redes sociales.

El resto de las llaves de octavos de final de ambos certámenes culminarán a más tardar el jueves 20 de agosto.

Los vencedores de las series jugarán los cuartos de final las semanas del 8 y el 15 de septiembre.

El sismo golpeó principalmente el oeste de Colombia, sin afectaciones de gravedad en Ibagué o Bogotá.

Chelsea ficha a Chavarría

El Chelsea fichó al defensa español Pep Chavarría, procedente del Rayo Vallecano, con un contrato hasta 2031, informó este miércoles el club de la Premier League.

"Es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a lograr éxitos", señaló Chavarría, de 28 años, en el comunicado publicado por el Chelsea.

Chavarría se afianzó en la élite desde su llegada al Rayo Vallecano hace cuatro años.

El curso pasado disputó 44 encuentros en un equipo que alcanzó la final de la UEFA Conference League, donde cayó 1-0 ante el Crystal Palace.

Dirigido este curso por Xabi Alonso, el Chelsea no ofreció detalles económicos sobre la operación para fichar a Chavarría.

FUENTE: AFP

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