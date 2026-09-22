Colombia refuerza su ofensiva contra los grupos narcotraficantes y militariza zona del Caribe

Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes la militarización de Santa Marta, ciudad ubicada en la costa Caribe, en medio de una ola de violencia que incluyó ataques contra comerciantes y vehículos incendiados tras operativos de las autoridades contra un grupo narcotraficante.

El mandatario anunció que las autoridades abatieron a un coordinador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), junto con doce de sus colaboradores, durante un operativo contra esta organización que opera en Santa Marta y sus alrededores.

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Las ACSN son un grupo de origen paramilitar que se financia mediante el control de rutas del narcotráfico y la extorsión en la región Caribe. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

Tras el operativo, varias zonas de Santa Marta amanecieron desiertas debido a los rumores sobre un "paro armado" impuesto por las ACSN como respuesta a la acción militar.

En Colombia se denomina "paro armado" a las restricciones al comercio y la movilidad que las organizaciones criminales imponen por la fuerza como mecanismo de presión y control territorial.

Amenazas y vehículos incendiados

"Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores y a transportadores", dijo posteriormente De la Espriella en una declaración en video.

En redes sociales circularon videos en los que se observa a hombres armados recorriendo en motocicletas las calles de Santa Marta y disparando contra negocios que permanecían abiertos. También se difundieron imágenes de camiones incendiados que bloqueaban algunas carreteras de esta ciudad del norte del país.

Ante esta situación, el mandatario anunció la militarización de la ciudad.

"He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada", declaró De la Espriella la tarde del martes.

"El que no se someta será dado de baja y no voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente", agregó.

Refuerzan presencia policial y militar

La Policía reforzó el martes su presencia en las zonas comerciales de Santa Marta con unidades antiextorsión y de fuerzas especiales, informó un vocero de la institución a la AFP.

Asimismo, tropas del Ejército se desplegaron a lo largo de la carretera que comunica a Santa Marta con La Guajira.

La ofensiva se produce en el marco de la política de seguridad impulsada por De la Espriella desde que asumió el poder en agosto. El mandatario prometió doblegar a los grupos ilegales que se financian mediante el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, con el respaldo de sus aliados Estados Unidos e Israel.

FUENTE: Con información de AFP