martes 22  de  septiembre 2026
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida

El terreno permanece saturado tras los aguaceros del lunes y nuevas tormentas podrían dejar acumulaciones aisladas de hasta siete pulgadas en sectores de Miami-Dade, Broward y Palm Beach

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D. CASTROPE IA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sur de Florida afronta este martes otra jornada de lluvias y tormentas con capacidad de provocar inundaciones urbanas, especialmente en comunidades que todavía no se recuperan de los aguaceros registrados el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami anticipó precipitaciones dispersas o numerosas durante la tarde y la noche en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La probabilidad de lluvia alcanzaba 70% en Miami y Fort Lauderdale, y 80% en West Kendall y West Palm Beach.

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Aunque los acumulados generales podrían oscilar entre media pulgada y una pulgada durante el día, según los expertos, algunas tormentas lentas o sucesivas podrían descargar cantidades mucho mayores sobre un mismo sector.

El escenario más adverso contemplado por los modelos sitúa acumulaciones puntuales de entre cinco y siete pulgadas en poco tiempo a lo largo del corredor metropolitano de la costa este.

Esa cifra no representa el pronóstico para toda la región, sino una posibilidad localizada donde coincidan los aguaceros más persistentes, de acuerdo con el NWS.

Terreno saturado eleva el riesgo

El peligro aumenta porque el suelo y los sistemas de drenaje permanecen afectados por las lluvias anteriores. Sectores bajos, calles con drenaje deficiente y comunidades que ya acumulan agua presentan mayor vulnerabilidad ante nuevas precipitaciones.

Las lluvias del lunes anegaron calles en North Lauderdale, en el condado Broward, dejaron vehículos varados e impidieron que varias familias regresaran temporalmente a sus viviendas. En Miami-Dade también se reportaron situaciones similares.

El Centro de Predicción Meteorológica mantiene al sureste de Florida bajo riesgo marginal de lluvias excesivas tanto este martes como el miércoles. La categoría representa una posibilidad de 5% de inundaciones repentinas dentro de un radio de 25 millas de cualquier punto incluido en el área.

Al comenzar la jornada no existía una vigilancia general de inundaciones para el sur de Florida. Sin embargo, el NWS advirtió que las condiciones pueden cambiar rápidamente y dar lugar a alertas localizadas si las tormentas descargan lluvia intensa durante periodos prolongados.

Patrón lluvioso continuará

La inestabilidad responde a una vaguada en los niveles altos de la atmósfera y al flujo de aire húmedo procedente del sur. La brisa marina del Atlántico tendría dificultades para avanzar hacia el interior, lo que podría mantener parte de la actividad sobre el corredor urbano costero.

La humedad atmosférica se encuentra por encima de 90% de los valores habituales para esta época del año. Esas condiciones favorecen aguaceros intensos, aunque el NWS considera bajo el riesgo de tormentas severas generalizadas.

Las probabilidades de lluvia continuarán elevadas el miércoles, con acumulaciones generales de una a dos pulgadas y cantidades superiores en puntos aislados. El patrón inestable podría persistir hasta el fin de semana, aunque con una reducción gradual de la humedad.

Las autoridades recomiendan no atravesar calles cubiertas por agua, debido a que resulta difícil calcular su profundidad o detectar daños en el pavimento. También aconsejan trasladar los vehículos desde zonas propensas a inundarse y seguir los avisos meteorológicos locales.

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