La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

WASHINGTON — La plataforma de la Casa Blanca, TRUMP TV , comenzó este lunes su emisión, su canal de transmisión en vivo a pocos días de vetar medios como CNN, MSNOW y Politico a los que acusa de mentir y de mantener una campaña contra el presidente Donald Trump.

El nuevo canal inició sus transmisiones con un discurso antiguo del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen suspendida la cobertura conjunta de sus actos en protesta por el veto impuesto a los tres medios a los que el mandatario acusa de ofrecer una cobertura desfavorable de su Administración.

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La señal comenzó a emitir a las 19:00 hora local (23:00 GMT) y abrió su programación con el discurso que Trump pronunció el pasado 3 de julio en el Monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En aquella intervención, el presidente afirmó que "América nunca será un país comunista" y pidió a sus seguidores defender lo que definió como la identidad y el carácter estadounidenses.

La elección de una intervención de casi tres meses atrás convirtió el lanzamiento de la plataforma en una alternativa directa a la cobertura de los medios tradicionales, más que en la transmisión de un nuevo acto presidencial.

De acuerdo con la Casa Blanca, el streaming estará disponible las 24 horas del día y transmitirá los anuncios y lo más destacado de la administración Trump.

“Trump TV está en streaming 24/7, actualizado en tiempo real, con los mejores momentos pasados, anuncios y lo último y mejor de la administración, todo en un solo lugar.

IT'S LIVE.



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Demanda de medios contra Trump

El estreno se produjo el mismo día en que ABC, CBS, Fox News y NBC —los otros integrantes del consorcio de cobertura conjunta ('pool') de la Casa Blanca— suspendieron su participación, después de que la institución impidiera a CNN, a quien correspondía el turno, cumplir con su cobertura.

La decisión llegó después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso de CNN, MSNOW y Politico, después de que esos tres medios presentaran una demanda contra Trump y altos funcionarios de su Administración por considerar que el veto viola sus derechos constitucionales.

La disputa se produce mientras el presidente se encuentra en Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto intervenir este martes.

FUENTE: Con información de EFE