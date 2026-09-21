martes 22  de  septiembre 2026
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

La plataforma es una alternativa directa a la cobertura de los medios tradicionales y estará disponible las 24 horas del día

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

EFE
Por Julián Varela

WASHINGTON — La plataforma de la Casa Blanca, TRUMP TV, comenzó este lunes su emisión, su canal de transmisión en vivo a pocos días de vetar medios como CNN, MSNOW y Politico a los que acusa de mentir y de mantener una campaña contra el presidente Donald Trump.

El nuevo canal inició sus transmisiones con un discurso antiguo del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen suspendida la cobertura conjunta de sus actos en protesta por el veto impuesto a los tres medios a los que el mandatario acusa de ofrecer una cobertura desfavorable de su Administración.

Lee además
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo entre EEUU y Groenlandia será beneficioso. 
NUEVA YORK

Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
SANCIONES

EEUU advierte que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de operar a nivel mundial en dos días

La señal comenzó a emitir a las 19:00 hora local (23:00 GMT) y abrió su programación con el discurso que Trump pronunció el pasado 3 de julio en el Monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En aquella intervención, el presidente afirmó que "América nunca será un país comunista" y pidió a sus seguidores defender lo que definió como la identidad y el carácter estadounidenses.

La elección de una intervención de casi tres meses atrás convirtió el lanzamiento de la plataforma en una alternativa directa a la cobertura de los medios tradicionales, más que en la transmisión de un nuevo acto presidencial.

De acuerdo con la Casa Blanca, el streaming estará disponible las 24 horas del día y transmitirá los anuncios y lo más destacado de la administración Trump.

“Trump TV está en streaming 24/7, actualizado en tiempo real, con los mejores momentos pasados, anuncios y lo último y mejor de la administración, todo en un solo lugar.

Demanda de medios contra Trump

El estreno se produjo el mismo día en que ABC, CBS, Fox News y NBC —los otros integrantes del consorcio de cobertura conjunta ('pool') de la Casa Blanca— suspendieron su participación, después de que la institución impidiera a CNN, a quien correspondía el turno, cumplir con su cobertura.

La decisión llegó después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso de CNN, MSNOW y Politico, después de que esos tres medios presentaran una demanda contra Trump y altos funcionarios de su Administración por considerar que el veto viola sus derechos constitucionales.

La disputa se produce mientras el presidente se encuentra en Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto intervenir este martes.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Nueva caravana de migrantes sale de Honduras, EEUU advierte que "las fronteras están cerradas"

Trump inaugura el nuevo helipuerto de la Casa Blanca

Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

Te puede interesar

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Por Julián Varela
Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU