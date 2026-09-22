Trump anuncia construcción de bases militares en Groenlandia tras firma de acuerdo de seguridad en la ONU

El presidente Donald Trump y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se saludan durante la ceremonia de firma de un acuerdo trilateral de seguridad ártica entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firman un acuerdo de seguridad trilateral al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.

NUEVA YORK — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia según el acuerdo recién alcanzado con las autoridades de la isla y Dinamarca.

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", anunció Trump en su discurso ante al Asamblea General de la ONU.

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Tal y como dijo la semana pasada al anunciar en redes sociales el acuerdo alcanzado con Nuuk y Copenague, Trump insistió en que Washington no permitirá que ninguna otra potencia tenga presencia en la isla, que está bajo soberanía danesa.

"Nunca más se permitirá a ningún adversario de Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones delicadas allí sin nuestra autorización expresa por escrito", añadió el republicano.

Acuerdo alcanzado por EEUU protege a Europa

Trump añadió que el acuerdo, que las tres partes firmaron hoy en Nueva York, "también protege a Europa".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el mandatario ha subrayado el deseo de que Washington tenga una presencia sustancial sobre la isla y también un control sobre las estratégicas rutas marítimas polares de su entorno para garantizar la seguridad nacional e incluso llegó a sugerir que Estados Unidos podía llegar a tomar el territorio por la fuerza si no se alcanzaba un acuerdo.

El acuerdo de defensa que otorga a Washington de forma indefinida una amplia presencia militar y que pretende blindar a la isla ártica de crecientes actividades de "adversarios".

¿Qué dice el acuerdo?

Estos son los principales elementos de un acuerdo que se rubricó.

- El acuerdo, que respeta la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés, alude ya en su preámbulo a los "desafíos de seguridad en el Ártico y el Alto Norte derivados del aumento de la actividad militar de adversarios y del creciente interés estratégico en la región" como argumento para la firma del mismo.

- El documento complementa el acuerdo de defensa de 1951, enmendado en 2004 para incluir a Groenlandia, que ya concedía a EEUU amplias prerrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla.

Zonas de defensa

- EEUU solo mantenía en Groenlandia la base espacial de Pituffik (en el norte), tras décadas de reducción de su presencia, pero ahora el acuerdo permitirá a Washington específicamente establecer bases adicionales en Narsarsuaq (sur) y Mestersvig (oeste).

-Estados Unidos también podrá establecer zonas de defensa adicionales y reforzar sus operaciones o instalaciones militares en consulta con Copenhague y Nuuk.

- Asimismo, Dinamarca y Groenlandia deberán examinar las solicitudes para establecer instalaciones militares sin personal militar permanentemente desplegado fuera de esas zonas de defensa.

Sobrevuelo de EEUU y prevención del espionaje

- EEUU gozará asimismo, para sus buques, aeronaves y vehículos del derecho de "libre acceso y circulación" entre las zonas de defensa a través de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, "por tierra, aire y mar". Esto también podrá aplicarse a las instalaciones militares.

- Los aviones estadounidenses podrán "sobrevolar y aterrizar en cualquier territorio" de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, y los buques estadounidenses podrán tener "acceso submarino" y moverse dentro de las aguas territoriales "sin restricciones", en principio.

- Washington, Copenhague y Nuuk acuerdan también que el territorio situado en las proximidades de una base estadounidense "no se utilizará de ninguna manera que amenace su seguridad" y se comprometen a trabajar conjuntamente "para combatir el espionaje" en la isla ártica.

- El acuerdo deja claro que "no se permitirá que ningún Estado que no sea miembro de la OTAN establezca sus propias instalaciones militares" con o sin personal en Groenlandia, ni se le permitirá mantener "una presencia permanente de fuerzas militares", salvo que Dinamarca, Nuuk y EEUU lo acuerden de diferente manera.

La inversión de adversarios

- Lo mismo se aplica a la inversión directa de países considerados enemigos en la isla, dada "la amenaza para la seguridad nacional y el orden público que supone el aumento de los esfuerzos de los adversarios por ampliar su influencia y control en Groenlandia".

- Así, "los Estados o inversores procedentes de un Estado que no sea miembro de la OTAN, socio de la OTAN o Estado miembro de la Unión Europea (UE) no podrán tener control, influencia importante o acceso a información no pública que pueda constituir una amenaza para la seguridad nacional o el orden público dentro de sectores o actividades particularmente sensibles en el territorio de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales.

- Solo si las partes acuerdan que las actividades de dichos Estados o inversores no constituirán una amenaza para la seguridad nacional o el orden público podrá permitirse su presencia e inversión.

Carácter permanente

- El acuerdo no tiene fecha de expiración y solo podrá modificarse mediante consentimiento mutuo, de manera que Washington se garantiza su presencia en Groenlandia de manera indefinida, incluso en el caso de que la isla ejerza su derecho a la autodeterminación para convertirse en un Estado independiente.

FUENTE: Con información de EFE