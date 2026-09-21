José Manuel Restrepo, ante empresarios en CEAPI: "Confíen en Colombia y su gobierno"

NUEVA YORK.- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo es consciente de la necesidad de las relaciones multipolares es por eso, que asume con responsabilidad su papel de ser el representante del país andino en diversos foros y uno de ellos, que considera importante es el del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Restrepo destacó: “El papel que tengo que asumir es llevar la voz en los escenarios internacionales y me siento que aquí en CEAPI estoy en representación del presidente Abelardo De la Espriella. Lo que sentimos es una profunda gratitud con todo el empresariado iberoamericano y colombiano”, señaló.

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CEAPI organizó este domingo, en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, este encuentro empresarial con el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, que inauguró el cuarto ciclo de encuentros empresariales de la organización en la ciudad estadounidense.

Restrepo durante su intervención subrayó la importancia de la colaboración entre las instituciones multilaterales, los empresarios y el gobierno para afrontar el momento que atraviesa Colombia y generar nuevas oportunidades para el país.

“Es fundamental el aporte de las multilaterales, de los empresarios y la conciencia de que este es un momento cuando podemos salir adelante. Una crisis como la de Colombia con el terremoto se convierte en esperanza, esperanza de recuperar la seguridad”, afirmó.

Un gobierno que apuesta por la iniciativa privada

Durante el encuentro, Restrepo trasladó a los representantes empresariales un mensaje centrado en la recuperación de la confianza, la inversión y el papel de la iniciativa privada en el desarrollo del país.

“Nuestro mensaje ha sido claro y contundente, llega un gobierno que cree en la iniciativa privada y cree en los derechos, los de empresa, de empleo, de libertad de opinión y expresión, y los respeta en su totalidad”, señaló.

En este contexto, presentó 176 proyectos identificados en Colombia por más de 150,000 millones de dólares. Los proyectos se concentran en sectores considerados estratégicos, entre ellos: energía, infraestructura y logística, programación, agroindustria, turismo y temas industriales.

Restrepo pidió a los empresarios tres cosas: “Confíen en el país como una oportunidad para sus inversiones y desarrollo; confíen en el gobierno; y trabajemos juntos, que así vamos a ser capaces de llegar más lejos y para eso estamos aquí en Nueva York”.

Un mensaje que conecta con la razón de ser de CEAPI: las posibilidades de creer, crear y crecer se multiplican cuando trabajamos juntos.

CEAPI refuerza su papel como punto de encuentro empresarial iberoamericano

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, destacó la relevancia de este cuarto ciclo de encuentros en el marco de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que representa una oportunidad para reforzar el papel de CEAPI como referente de la comunidad empresarial iberoamericana y de la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

Vilanova puso también en valor el compromiso de los 400 socios del consejo empresarial que preside con el desarrollo de la región y con la generación de oportunidades de inversión y colaboración empresarial en Iberoamérica.

Durante su intervención, la presidenta de CEAPI destacó, asimismo, el compromiso personal de Restrepo con los retos sociales de Colombia y su preocupación por realidades como la falta de acceso al agua potable, la sanidad o el empleo formal.

Oportunidades de inversión en Colombia

En la reunión además participaron la nueva secretaria general de CEAPI, Ana Pastor Julián, y representantes de destacadas empresas e instituciones y se abordaron las oportunidades de inversión y desarrollo de Colombia, así como el papel del sector privado en la recuperación económica y social del país.

Entre los presidentes y CEOs de la delegación de más de 40 empresarios que acompaña a CEAPI, destacaron empresas como Airbus LATAM, Grupo Bimbo, BID, CAF, Xcalibur, Fundación Juanfe, Coloncorp y Pérez-Llorca, entre otras. Además de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, y la Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Crispan.

FUENTE: Con información de CEAPI