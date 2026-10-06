martes 6  de  octubre 2026
PLATAFORMAS

Netflix reporta el impacto económico de serie "Cien Años de Soledad" en Colombia

La serie es una adaptación de la obra homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez

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El director Carlos Moreno posa durante la alfombra roja de la serie de Netflix Cien Años de Soledad, en Bogotá (Colombia).

 

EFE/ Pablo R.seco

BOGOTÁ.- La serie de televisión Cien años de soledad dejó un impacto de más de 525.000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares) en la economía colombiana, informó este lunes Netflix en un comunicado.

"Este balance reafirma la importancia de contar con talento colombiano detrás y delante de cámaras, y consolida a Colombia como un destino competitivo para las grandes producciones internacionales", expresó la plataforma, que destacó el talento de la industria audiovisual local y los incentivos que ofrece el país para este tipo de producciones.

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Cien años de soledad es una adaptación de la obra homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez, considerada una de las obras maestras de la literatura universal, con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas.

Serie

La primera parte de la serie fue un éxito mundial y cuenta la historia de los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que se casan contra la voluntad de sus supersticiosos padres, lo que desencadena una tragedia que los lleva a irse de su pueblo acompañados de amigos y, meses después, perdidos entre la sierra y la ciénaga, a fundar el mítico pueblo de Macondo.

La segunda parte relata la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía, la llegada del tren que abre las puertas a la compañía bananera que desata las fuerzas que precipitan la ruina del pueblo, con lo que se cumple la maldición de Úrsula de que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

La serie fue rodada en el departamento del Tolima (centro), donde trabajadores colombianos construyeron Macondo, el set que acompañó la historia durante sus dos temporadas.

Solo para la segunda parte se contrataron más de 850 personas entre elenco y equipo técnico.

Las localizaciones utilizadas en la producción ocuparon en total 560.000 metros cuadrados, mientras que para el rodaje de la segunda temporada fueron necesarias 154.888 noches de hotel, según el reporte de Netflix.

"Con Cien años de soledad se ha demostrado que desde Colombia se pueden contar historias de talla mundial, llevadas a cabo por artistas, artesanos, técnicos y proveedores colombianos y con líderes colombianos al frente", aseguró el vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, Francisco Ramos.

FUENTE: Con información de EFE

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