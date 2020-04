Comando Sur de EEUU: Cuba está vinculada al entramado del narcotráfico con Venezuela

Craig aseguró que "el tráfico de drogas procedente de Venezuela ha aumentado un 50 por ciento de los últimos años".

"Creo que me dejaría algo en el tintero si no dijera que el régimen de Maduro y sus secuaces han causado un sufrimiento abyecto a su población. La democracia en Venezuela no puede hacerse esperar", declaró.

Asimismo, el militar también relacionó a Cuba en ese entramado. "La conexión entre el régimen ilegal de Maduro y Cuba no puede ser más estrecha", ha aseverado. "Maduro le debe su posición actual a Cuba. Su guardia presidencial es cubana, su servicio de inteligencia está principalmente formado por cubanos", ha manifestado. "Es imposible que no exista una conexión".

El jefe del Comando Sur afirmó que se trata de un "círculo vicioso" protagonizado por "actores malignos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, e Irán", que viven de la inestabilidad creada por las organizaciones criminales.

Por otra parte, Faller explicó que la operación militar antidroga que su país está desarrollando en el Pacífico y el Caribe no tiene intenciones militares ni de desestabilizar la región.

Respondió así a las acusaciones formuladas por Venezuela de que podría tratarse de un bloqueo "de facto" sobre su territorio y un intento de derrocar a Nicolás Maduro.

"El objetivo de esta operación es mejorar la seguridad para salvar vidas, no militarizar o desestabilizar ni el Caribe ni el Pacífico", aseguró el almirante sobre la operación, anunciada a principios de abril por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos en el marco de la transición democrática. Y Estados Unidos mantiene y se centra fundamentalmente en la transición diplomática a una democracia legítima en Venezuela mediante el uso de presión diplomática y económica", según el almirante.

Durante la comparecencia, Faller reiteró que el dictador venezolano, a quien EEUU ha acusado de "narcoterrorismo", pertenece a una organización "transnacional que trata con armas, drogas y tráfico de personas por valor de 90.000 millones de dólares al año".

Estados Unidos sancionó a Maduro sus vínculos con el narcotráfico y ha puesto un precio por información que lleve a dar con el paradero y detención del dictador de Venezuela que se aferra al poder político.

Las quejas de La Habana

Recientemente, La Habana calificó la operación antinarcotráfico de EEUU en Latinoamérica como un "pretexto oportunista".

Díaz-Canel y Nicolas Maduro.jpg El designado gobernante Miguel Díaz-Canel y el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, junio de 2019 Marcelo Garcia/Prensa Miraflores / DPA

El régimen cubano, frente a esta acusación, ya trasladó esta semana una protesta formal a la Embajada de EEUU en La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió a Washington un desmentido de que trafica droga con su incondicional aliado Maduro, en respuesta a un artículo difundido a principios de mes por la revista norteamericana 'Newsweek'.

En dicho artículo, centrado en las operaciones antidroga lanzadas por la Administración de Donald Trump, un "alto cargo del Pentágono" aseguraba que los servicios de Inteligencia de Estados Unidos "tienen pruebas de que (Nicolás) Madruro trafica con drogas utilizando buques entre Venezuela y Cuba".

El designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, refutó en Twitter la "peligrosa calumnia", que considera un pretexto para la "agresión" en la región. "El perverso imperio no engaña a nadie, solo a sus lacayos", señaló, al defender que "Cuba es libre y soberana".