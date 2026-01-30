viernes 30  de  enero 2026
REPRESIÓN EN VENEZUELA

Presa política del chavismo permanece tras las rejas con el bebé que tuvo en prisión

El Foro Penal denunció que la presa política Maykelis Borges cumplió un año en la cárcel. Fue acusada, sin pruebas, de terrorismo y traición a la patria

Un Mundo Sin Mordaza
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Maykelis Borges, de 26 años y presa política del régimen chavista, cumplió un año en la cárcel este jueves 29 de enero. El Foro Penal denunció el ensañamiento contra la joven que fue detenida con dos meses de embarazo y tuvo a su hijo en prisión.

"Maykelis Borges cumple un año tras las rejas junto con su pequeño hijito, es el rostro de la crueldad contra la mujer y la maternidad en Venezuela", indicó la ONG.

De acuerdo con el Foro Penal, este caso evidencia la "criminalización por afecto". A Borges la detuvieron en enero de 2025 por ser la novia de un militar señalado por el régimen, con lo cual fue empleada como rehén para presionar a terceros.

"Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado (régimen) ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Tras meses de reclusión en condiciones precarias en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue trasladada de urgencia para una cesárea el pasado 11 de agosto", indicó la organización defensora de derechos humanos en sus redes sociales.

Maykelis Borges permanece recluida en la cárcel de mujeres junto a su bebé. Enfrenta cargos de terrorismo y traición a la patria "sin más evidencia que sus vínculos personales.".

El Foro Penal alertó que este caso demuestra que la persecución política en Venezuela "no respeta el derecho a la vida, ni siquiera el de los niños por nacer".

711 detenidos

El Foro Penal contabilizó 711 presos políticos del régimen hasta el 28 de enero. De este grupo, 617 son hombres y 94 mujeres. Hay 530 civiles y 181 militares detenidos, además de un adolescente.

"Los 711 son el resultado de las 302 excarcelaciones ocurridas desde 8 de enero", indicó la organización. En esa cifra está incluido un grupo de nuevos registros verificados por Foro Penal "que no habían sido reportados por sus familiares por distintos motivos como el temor a represalias".

Además, 65 de estos presos políticos tienen nacionalidad extranjera.

FUENTE: Con información del Foro Penal

Temas
