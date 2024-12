¿Cómo afecta el flujo de ilegal de armas desde Florida la estabilidad en Haití?

Magnicidio de Jovenel Moïse

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 involucró a un grupo de mercenarios, muchos de los cuales fueron identificados como personas de origen colombiano. Las armas utilizadas en el ataque se reportaron como provenientes de los Estados Unidos, incluidas armas de fuego que fueron compradas legalmente. Las investigaciones revelaron que estas armas fueron adquiridas a través de varios medios, incluidas compras legales y posibles rutas de tráfico comunes en casos de contrabando de armas que involucran a Haití. Después del asesinato, las pandillas armadas han fortalecido su control sobre el país, aprovechando frecuentemente el caos resultante para expandir sus operaciones. Un avión comercial de Spirit Airlines fue disparado mientras se acercaba al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe en noviembre de 2024, forzando al avión a aterrizar en la República Dominicana por seguridad. Los disparos a aviones y helicópteros se han convertido en una ocurrencia común. Ni siquiera un contingente de seguridad terrestre de la ONU de Kenia, financiado por la administración Biden, ha podido reducir significativamente la violencia o interrumpir las organizaciones criminales en Haití.

Control de pandillas

Para 2024, la violencia de las pandillas había escalado a niveles sin precedentes:

- Las pandillas controlan hasta el 100% de Puerto Príncipe, según estimaciones locales

- Ataques regulares a infraestructura crítica

- Objetivos de puertos, carreteras e instalaciones gubernamentales

- Aumento en los secuestros, de 664 en 2021 a 1.359 en 2022

- Aumento en los homicidios, de 1.615 en 2021 a 2.183 en 2022

Regulaciones en Florida

Requisitos de edad:

- Los individuos deben tener 21 años para comprar una pistola.

- Los rifles y escopetas pueden ser comprados por individuos que tengan al menos 18 años, siempre que sean oficiales de la ley u oficiales correccionales, según se define en F.S. 943.10 o miembros del servicio, según se define en F.S. 250.01.

Requisitos de residencia:

- Para comprar una pistola, el comprador debe ser residente de Florida.

- Las armas largas (rifles y escopetas) pueden ser compradas por residentes de otros estados, siempre que la venta cumpla con las leyes aplicables en el estado de residencia del comprador.

Los No ciudadanos:

- Los residentes permanentes legales que residen en Florida pueden comprar armas de fuego, pero deben proporcionar un número de registro de extranjero válido.

- Los extranjeros no residentes que visitan Florida deben presentar un número de cruce fronterizo (I-94) y un documento de excepción válido.

Requisitos de permiso y verificación de antecedentes:

- Florida no requiere un permiso para comprar armas de fuego; sin embargo, se aplica una verificación de antecedentes obligatoria a todas las compras.

- Ningún individuo está exento del requisito de verificación de antecedentes, independientemente de las circunstancias.

Período de espera:

- Hay un período de espera de tres días (excluidos los fines de semana y días festivos estatales) entre la compra y la entrega de todas las armas de fuego.

- Los condados y ciudades locales pueden promulgar ordenanzas que extiendan este período de espera hasta cinco días. Los compradores deben consultar las regulaciones locales para detalles específicos.

Regulaciones de transacción:

- No hay límite en el número de armas de fuego que pueden ser transferidas en una sola transacción; sin embargo, la transferencia de más de una pistola en una sola transacción requiere que el comerciante prepare un Formulario de Venta Múltiple, que se envía a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas De Fuego y Explosivos. La transferencia de múltiples armas largas solo se requiere en los estados que comparten frontera con México.

- La transacción se considera completa una vez que el comerciante ha firmado y completado el Formulario ATF 4473.

- Cualquier transferencia adicional, ya sea inmediata o en una fecha posterior, requiere una nueva verificación de antecedentes.

Llamado a la acción

Abordar la crisis del tráfico de armas requiere esfuerzos coordinados entre las autoridades de EEUU y socios extranjeros, especialmente funcionarios haitianos y bahameños. Los expertos abogan por políticas de inspección más estrictas y una colaboración mejorada para combatir el flujo ilegal de armas. Además, aumentar la conciencia pública sobre la facilidad de adquirir armas de fuego a través de casas de empeño podría empoderar a las comunidades para presionar por regulaciones más estrictas.

Conclusión

La accesibilidad de las armas de fuego en el sur de Florida, particularmente a través de casas de empeño y compras encubiertas, representa una amenaza significativa tanto para la seguridad local como internacional, afectando regiones como el Caribe y América Latina. A medida que la situación continúa deteriorándose en Haití, es crucial mitigar el flujo de armas e interrumpir el flujo de cocaína desde su origen en Colombia y por su puente en Venezuela hacia la región. Implementar regulaciones mejoradas, realizar inspecciones rigurosas y fomentar la cooperación internacional son pasos esenciales para abordar esta creciente crisis de armas. Asimismo, deben tomarse medidas para detener o interrumpir el flujo de cocaína desde Venezuela y Colombia destinado a EEUU a través del Caribe. La tesis a titulada “Como la interdicción naval asistiría a frenar pandillas en Haití” del oficial de enlace Canadiense, Patrice Deschenes, asignado a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Sur (JIATFS), subordinada al Comando Sur, es un manual operacional marítimo para solucionar parte de esta problemática. La cocaína sigue siendo la causa principal de la violencia en la región del Caribe y la falta de atención a este problema seguirá afectando la gobernanza y la estabilidad. Esta investigación descubre las complejas relaciones entre individuos del sur de Florida y la violencia en aumento en Haití y más allá, subrayando la urgente necesidad de soluciones integrales para combatir la epidemia del tráfico de armas.

Los autores

William Acosta, New York Police Department (ret); Jesus D Romero, United Stated Navy (ret) y Peter J. Forcelli, exsubdirector adjunto de la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, sirvió antes como detective de homicidios en el Departamento de Policía de Nueva York.

Fuentes consultadas

The Miami Herald, The Sun-Sentinel, National Public Radio, Reuters, The Associated Press, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC News, Al Jazeera.

Adicionalmente, se realizaron contribuciones por parte de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y reportes de las autoridades locales.