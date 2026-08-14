viernes 14  de  agosto 2026
ACTIVISMO

Estrellas de la música latina se unen por víctimas de terremotos en Venezuela y Colombia

El espectáculo, que originalmente se presentó como Unidos por Venezuela, amplió su alcance humanitario tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia

Chayanne.&nbsp;
Chayanne.  EFE
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La industria de la música latina unirá sus voces el próximo domingo 16 de agosto de 2026 en el Kaseya Center de Miami para celebrar el evento solidario Unidos por los Nuestros, una jornada internacional de música y recaudación de fondos destinada a apoyar a las comunidades damnificadas por los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela.

El espectáculo, que originalmente se presentó bajo el nombre Unidos por Venezuela, amplió su alcance humanitario tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto. Ante esta emergencia regional, la iniciativa ajustó su propósito para coordinar recursos dirigidos a ambos países.

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La jornada solidaria es organizada de manera conjunta por Maestro Cares Foundation, CMN, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de plataformas de entretenimiento como iHeartRadio y Spotify.

Los fondos recaudados serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales para proveer alimentación, atención médica, medicamentos y refugios temporales en las zonas más afectadas.

Cartel internacional

El concierto reunirá a más de 30 artistas de renombre internacional de diversos géneros. La lista de presentaciones confirmadas incluye a:

  • Marc Anthony, Chayanne y Feid

  • Ricardo Montaner y Olga Tañón

  • Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa y Gente de Zona

  • Chino y Nacho, Mau y Ricky, Elena Rose y Lasso

  • Piso 21, Jay Wheeler, Corina Smith, Joaquina, Micro TDH, Nella y Noreh

La conducción del evento estará a cargo de reconocidas figuras del entretenimiento hispano, entre las que destacan Adamari López, Don Francisco, Chiquinquirá Delgado, Dayanara Torres, Raúl de Molina y Carolina Sandoval.

Cobertura y donaciones en vivo

Según detalla la cobertura de Univision, el espectáculo dará inicio a las 6:00 p. m. (hora del Este de EE. UU.) y se transmitirá en vivo por televisión a través de Univision para Estados Unidos y América Latina.

Además de los actos musicales, la emisión especial incorporará reportajes de campo, testimonios de sobrevivientes y actualizaciones en tiempo real sobre los trabajos de rescate.

Quienes no asistan de forma presencial podrán participar realizando sus aportes a través de las plataformas digitales oficiales habilitadas para la campaña internacional de donaciones.

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