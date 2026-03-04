miércoles 4  de  marzo 2026
MEDIDAS

Cuba prolonga hasta abril la falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos

Las aerolíneas canadienses y rusas cancelaron temporalmente sus conexiones con la isla; mientras que las españolas, mexicanas y panameñas ofrecen escalas técnicas

Vista aérea desde un avión del aeropuerto internacional José Martí de La Habana tomada el 25 de abril de 2024.

Vista aérea desde un avión del aeropuerto internacional José Martí de La Habana tomada el 25 de abril de 2024.

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- La dictadura de Cuba extendió hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos que decretó, por un mes, el pasado 10 de febrero, a causa del asedio petrolero de EEUU.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes.

Lee además
Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.
ALERTA

Cuba confirma que se queda sin combustible para aerolíneas internacionales
Turistas montando en un coche en La Habana, Cuba.
CRISIS

Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

"JET A1 FUEL NOT AVBL" (fuel para aviones A1 no disponible), dice el mensaje Notam codificado según aparece actualmente en la base de datos de la estadounidense Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana (oeste), el Juan Gualberto Gómez de Varadero (oeste), el Jaime González de Cienfuegos (centro), el Abel Santamaría de Santa Clara (centro), el Ignacio Agramonte de Camagüey (centro), el Jardines del Rey de Cayo Coco (centro), el Frank País de Holguín (este), el Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este) y el Sierra Maestra de Manzanillo (este).

A raíz del primer anuncio de este tipo, todas las aerolíneas canadienses y rusas cancelaron temporalmente sus conexiones con la isla; mientras que las españolas, mexicanas y panameñas introdujeron escalas técnicas y, en algunos casos, redujeron frecuencias.

La falta de combustible ha supuesto un fuerte obstáculo para el sector turístico cubano, que fue un motor económico para la isla pero lleva años a la baja. Canadá y Rusia son además los dos primeros mercados emisores de viajeros internacionales al país.

EEUU tiene contra la pared a Cuba

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

La decisión fue una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba que comenzó el 3 de enero, tras la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde entonces, EE.UU. anunció el fin del suministro de petróleo de ese país suramericano a la isla.

En ese momento, Trump instó a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde". El Gobierno cubano aseguró que está abierto a un diálogo con Washington, aunque ha negado en varias ocasiones que se encuentren ya inmersos en conversaciones.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30 % del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Se hunde el turismo en Cuba, cierres de hoteles y salidas de aerolíneas lo confirman

Emilio Estefan celebra 73 años de éxitos y pasión latina

Cuba busca oxígeno económico, autoriza por primera vez empresas mixtas entre el Estado y el sector privado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Te puede interesar

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
SUBVENCIÓN ESTATAL

Ron DeSantis anuncia $13 millones para infraestructura y empleos en Florida

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum llega a Venezuela y es recibido por Laura Dogu, representante de EEUU en Caracas. 
TRANSICIÓN

Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

Personas llegan a un centro de votación para votar el día de las elecciones en el Centro Multiservicios Metropolitano West Gray en Houston, Texas, el 3 de marzo de 2026.
ELECCIONES

Primarias de Texas marcan el camino en inicio de elecciones de mitad de mandato en EEUU