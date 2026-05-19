martes 19  de  mayo 2026
VIOLENCIA

Seis personas mueren en ataque armado en una zona guerrillera de Colombia

Colombia vive su peor crisis de violencia en la última década por la presión de grupos delictivos, guerrillas y narcotraficantes

Tres militares muertos en ataque con explosivos en Colombia

Tres militares muertos en ataque con explosivos en Colombia

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Agentes de policía trabajan en el lugar donde un autobús explotó frente a una comisaría en Villa Rica, departamento del Cauca, Colombia, el 10 de junio de 2025. El suroeste de Colombia se vio sacudido por una serie de explosiones y ataques con armas de fuego que dejaron al menos tres muertos el martes, según informó la policía, en lo que parece ser un ataque coordinado con el objetivo de sembrar el terror.&nbsp;

Agentes de policía trabajan en el lugar donde un autobús explotó frente a una comisaría en Villa Rica, departamento del Cauca, Colombia, el 10 de junio de 2025. El suroeste de Colombia se vio sacudido por una serie de explosiones y ataques con armas de fuego que dejaron al menos tres muertos el martes, según informó la policía, en lo que parece ser un ataque coordinado con el objetivo de sembrar el terror. 

(Foto de Joaquín Sarmiento / AFP)
Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.

Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Seis personas, incluido un líder social, fueron asesinadas a tiros el martes en Colombia, en una zona bajo asedio guerrillero cerca de la frontera con Venezuela, cuando se desplazaban con custodia oficial a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Colombia vive su peor crisis de violencia en la última década por la presión de grupos delictivos, guerrillas y narcotraficantes, que frecuentemente hostigan a líderes sociales en territorios bajo su influencia.

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El ataque del martes ocurrió en horas de la madrugada en la región del Catatumbo (noreste), que desde inicios de 2025 es escenario de sangrientos enfrentamientos guerrilleros entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC, que han dejado más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

Violencia

En una zona rural del municipio de Ábrego "fueron halladas sin vida seis personas", entre ellas Freiman Velásquez, líder de una asociación campesina local, informó en un comunicado la policía del departamento de Norte de Santander.

Velásquez y otras cinco personas fueron atacadas por varios sujetos "con armas de fuego de largo alcance" cuando se trasladaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, organismo estatal que resguarda a políticos y líderes sociales amenazados, agregó la policía.

Según medios locales, entre las víctimas figuran guardaespaldas estatales encargados de proteger a Velásquez.

Las autoridades aún no han determinado la autoría del crimen, pero en este sector opera principalmente el ELN, que ataca frecuentemente a la fuerza púbica, políticos y civiles.

Colombia vive su campaña electoral más violenta en la última década, marcada por el asesinato a tiros en 2025 del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe.

Más de un tercio de los municipios del país están bajo riesgo de violencia electoral de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE).

En lo que va de año 55 líderes sociales han sido asesinados y se han registrado medio centenar de masacres, una cada tres días, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

FUENTE: Con información de AFP

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