Congresista Salazar celebra cancelación de cuenta Zelle de yerno del ministro venezolano Padrino López

MIAMI. - María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida, informó que gracias a la gestión de su equipo fue expulsado de la plataforma Zelle el yerno del General en Jefe Vladimir Padrino López , ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro.

" Hay 5 millones de venezolanos que se están muriendo del hambre y la hija del Ministro de la Defensa está tirando una boda por todo lo grande, va a estar tirando la casa por la ventana. ¿Quién está pagando eso? Los venezolanos. Y arriba de eso tienen el descaro de estar pidiendo contribuciones y que le manden dinero a través de Zelle. Gracias a mi oficina y al esfuerzo de todo mi equipo, logramos que Zelle cancelara esa actividad", señaló Salazar a través de un video en sus redes sociales.

Daniel Puglia Costas contraerá matrimonio con Yarazeth Padrino Betancourt, hija del militar chavista, durante una suntuosa boda a celebrarse este mes de septiembre.

"Es que no se puede utilizar Zelle para estar mandando dinero a nadie para que se case y mucho menos la hija de Padrino López. Ella dice en la invitación que van a comer, a tomar, a pasarla bien y es una fiesta de tres días. Que tome conciencia la hija de Padrino y que sepa que uno no puede estar bailando arriba de la tumba de gente que se está muriendo de hambre", puntualizó la congresista estadounidense.

Esta semana, María Elvira Salazar hizo un llamado a la plataforma Zelle” a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narcoterroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de EEUU".

Recompensa por el ministro

El General en Jefe Vladimir Padrino López es uno de los hombres fuertes del régimen de Maduro. Suma 11 años como Ministro de la Defensa. Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conlleve a la detención del militar.

“Padrino López le cobraba a las organizaciones de transporte de droga una tarifa de protección para permitir que estas aeronaves cargadas de droga pudieran salir de Venezuela de forma segura. Esta tarifa superaba habitualmente los $60.000. Si el dinero de la protección no se pagaba por adelantado, Padrino López hacía que el ejército venezolano destruyera las aeronaves no autorizadas”, señaló el comunicado del Programa de Recompensa por Narcotráfico de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de María Elvira Salazar/El Nacional