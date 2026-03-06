viernes 6  de  marzo 2026
ELECCIONES

"Nos jugamos la democracia": Congresista denuncia presiones armadas a horas de las legislativas en Colombia

Andrés Forero, candidato al Senado por el Centro Democrático, alertó sobre la crisis de seguridad y la corrupción de cara a los comicios; el legislador llamó a la unión de la centroderecha

Andrés Forero, congresista y aspirante al Senado de Colombia.

Andrés Forero, congresista y aspirante al Senado de Colombia.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Los colombianos acuden a las urnas este domingo 8 para elegir un nuevo Congreso de la República y votar consultas presidenciales, en una jornada decisiva para definir el rumbo político del país.

En medio de un clima de fuerte polarización, el actual representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático Andrés Forero calificó estos comicios como “vitales” para frenar los “abusos de la actual administración” y proteger la libertad de los colombianos.

Lee además
Imagen niños referncial
GUERRILLA

Uno de cada dos nuevos reclutas de grupos armados en Colombia es un menor, alerta ONG
La AGC, brazo armado del Clan del Golfo que se enfrenta a bandas ligadas al Tren de Aragua, pintan grafitis en las casas colombianas
SEGURIDAD

Grupos armados reaccionan a encuentro Trump-Petro

Gobierno en crisis

Para el aspirante opositor, quien estuvo de visita en Miami este viernes, la contienda electoral representa un punto de quiebre tras el cuatrienio del izquierdista Gustavo Petro.

Según su análisis, el país atraviesa una etapa crítica a causa de las promesas incumplidas y los graves escándalos de corrupción gubernamental, ejemplificados en la detención de los propios presidentes de la Cámara y el Senado.

"Nuestras instituciones han resistido cuatro años de un mal gobierno con preocupantes visos autoritarios. Queremos un futuro muy distinto para nuestros hijos frente a lo que se vive en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua", afirmó el candidato.

Seguridad y garantías electorales bajo amenaza

Uno de los ejes centrales de las declaraciones de Forero recayó sobre el deterioro del orden público. El congresista señaló que el 2025 registró las cifras más altas de secuestros y homicidios de la última década, un hecho que, a su juicio, sepulta el “discurso pacificador” del oficialismo.

"El presidente nos prometió en campaña que lograría la desmovilización del ELN en tres meses y una paz total. Sin embargo, hoy tenemos a casi 25.000 personas en armas que causan terror en los municipios, con los cultivos de coca por las nubes", denunció.

Forero sostuvo que la falta de garantías de seguridad limitó drásticamente el despliegue territorial de su campaña. En el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, su partido solo logró hacer presencia en doce de los sesenta y cuatro municipios, de acuerdo con la querella pública.

A esta situación se suma, según el congresista, la “coerción armada” sobre la población civil “para forzar el voto a favor del Pacto Histórico y del senador Iván Cepeda”, a quien el candidato uribista describió como “el metódico y radical arquitecto de una fallida política de seguridad”.

colombia-elecciones-region-afp.jpg
Elecciones regionales en Colombia

Elecciones regionales en Colombia

Colapso del sistema de salud

Las críticas desde la bancada de derecha también abarcaron la gestión sanitaria del poder ejecutivo en cabeza de Petro. Forero aseguró que la implementación irregular de la reforma a la salud trajo resultados desastrosos para millones de pacientes.

"La ideología, la corrupción y la politiquería destruyeron un sistema que el resto del mundo consideraba un modelo", sentenció el aspirante al Senado, en clara referencia al alegado “caos administrativo” que golpea a los hospitales del país.

Apuestas presidenciales y riesgo de división

De cara a las primarias interpartidistas, el Centro Democrático busca proyectar fuerza electoral. Forero expresó su respaldo incondicional a la senadora Paloma Valencia dentro de la "Gran Consulta por Colombia".

"Paloma Valencia es la mujer más preparada y la carta más fuerte para atraer a los votantes de centro. Esperamos que ella logre al menos dos millones de sufragios en una elección que debería movilizar a cerca de seis millones de ciudadanos", proyectó con optimismo.

Temas
Te puede interesar

Ecuador endurece guerra comercial con Colombia y eleva aranceles al 50%

La encrucijada civilizatoria: tensiones globales y el rol de la izquierda occidental en la demolición de la cultura democrática

Antes de la democracia: La Cuba que necesita curarse

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
CASA BLANCA

Trump: "Sólo la "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vehículo de la marca Lexus con matrícula del estado de Florida estacionado en una zona residencial del condado.
TRÁMITE VEHICULAR

Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

Andrés Forero, congresista y aspirante al Senado de Colombia.
ELECCIONES

"Nos jugamos la democracia": Congresista denuncia presiones armadas a horas de las legislativas en Colombia

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Hombre armado con machete muere tras ser baleado por agentes del Sheriff en Oakland Park

El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk.
FUERTE LLAMADO

Eurodiputado polaco exige en Miami cortar fondos europeos para régimen de Cuba