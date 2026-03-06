"Nos jugamos la democracia": Congresista denuncia presiones armadas a horas de las legislativas en Colombia

MIAMI. - Los colombianos acuden a las urnas este domingo 8 para elegir un nuevo Congreso de la República y votar consultas presidenciales, en una jornada decisiva para definir el rumbo político del país.

En medio de un clima de fuerte polarización, el actual representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático Andrés Forero calificó estos comicios como “vitales” para frenar los “abusos de la actual administración” y proteger la libertad de los colombianos.

GUERRILLA Uno de cada dos nuevos reclutas de grupos armados en Colombia es un menor, alerta ONG

Gobierno en crisis

Para el aspirante opositor, quien estuvo de visita en Miami este viernes, la contienda electoral representa un punto de quiebre tras el cuatrienio del izquierdista Gustavo Petro.

Según su análisis, el país atraviesa una etapa crítica a causa de las promesas incumplidas y los graves escándalos de corrupción gubernamental, ejemplificados en la detención de los propios presidentes de la Cámara y el Senado.

"Nuestras instituciones han resistido cuatro años de un mal gobierno con preocupantes visos autoritarios. Queremos un futuro muy distinto para nuestros hijos frente a lo que se vive en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua", afirmó el candidato.

Seguridad y garantías electorales bajo amenaza

Uno de los ejes centrales de las declaraciones de Forero recayó sobre el deterioro del orden público. El congresista señaló que el 2025 registró las cifras más altas de secuestros y homicidios de la última década, un hecho que, a su juicio, sepulta el “discurso pacificador” del oficialismo.

"El presidente nos prometió en campaña que lograría la desmovilización del ELN en tres meses y una paz total. Sin embargo, hoy tenemos a casi 25.000 personas en armas que causan terror en los municipios, con los cultivos de coca por las nubes", denunció.

Forero sostuvo que la falta de garantías de seguridad limitó drásticamente el despliegue territorial de su campaña. En el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, su partido solo logró hacer presencia en doce de los sesenta y cuatro municipios, de acuerdo con la querella pública.

A esta situación se suma, según el congresista, la “coerción armada” sobre la población civil “para forzar el voto a favor del Pacto Histórico y del senador Iván Cepeda”, a quien el candidato uribista describió como “el metódico y radical arquitecto de una fallida política de seguridad”.

colombia-elecciones-region-afp.jpg Elecciones regionales en Colombia AFP

Colapso del sistema de salud

Las críticas desde la bancada de derecha también abarcaron la gestión sanitaria del poder ejecutivo en cabeza de Petro. Forero aseguró que la implementación irregular de la reforma a la salud trajo resultados desastrosos para millones de pacientes.

"La ideología, la corrupción y la politiquería destruyeron un sistema que el resto del mundo consideraba un modelo", sentenció el aspirante al Senado, en clara referencia al alegado “caos administrativo” que golpea a los hospitales del país.

Apuestas presidenciales y riesgo de división

De cara a las primarias interpartidistas, el Centro Democrático busca proyectar fuerza electoral. Forero expresó su respaldo incondicional a la senadora Paloma Valencia dentro de la "Gran Consulta por Colombia".

"Paloma Valencia es la mujer más preparada y la carta más fuerte para atraer a los votantes de centro. Esperamos que ella logre al menos dos millones de sufragios en una elección que debería movilizar a cerca de seis millones de ciudadanos", proyectó con optimismo.