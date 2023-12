Congresistas de EEUU piden reconocer a María Corina Machado como candidata

El congresista recordó que Machado obtuvo el respaldo popular en las primarias opositoras, en las que ganó con más del 90% de los votos.

"El pueblo venezolano, tanto en Venezuela como en el extranjero, respaldó abrumadoramente a María Corina Machado como la principal candidata de la oposición venezolana", expresó.

Asimismo, Díaz-Balart se pronunció en contra de la flexibilización de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Joe Biden y la definición de un plazo hasta el 30 de noviembre para que anunciara el cese de las inhabilitaciones políticas que pesan sobre dirigentes opositores, entre ellas, Machado.

Me opongo "firmemente a la decisión de la Administración Biden de relajar las sanciones contra la dictadura de Maduro, al tiempo que establecía un plazo arbitrario del 30 de noviembre de 2023, supuestamente para fomentar elecciones libres y justas en Venezuela", indicó, a la vez que afirmó que "EEUU debe respaldar inequívocamente al pueblo venezolano en su valiente lucha por la libertad, los derechos humanos y un gobierno democrático".

Por su parte, Giménez señaló que el régimen de Maduro "está amenazando, intimidando y silenciando" a Machado.

"Este ataque a la democracia muestra la desesperación del régimen ante una derrota inminente. ¡El pueblo venezolano está decidido a liberarse del comunismo con María Corina!", manifestó.

Salazar, en tanto, pidió a EEUU "ofrecer su pleno apoyo" a Machado "y su campaña, ya que millones de venezolanos en todo el mundo se unen a su lucha contra la dictadura".

Machado, la candidata "unitaria"

La oposición venezolana eligió a Machado, inhabilitada por el chavismo, para hacer frente a Maduro en las presidenciales de 2024 en las primarias celebradas el pasado 20 de octubre, luego que la política arrasara las votaciones con el 92.5%. Días antes, la oposición y el régimen habían firmado un acuerdo en la mesa de negociación de Barbados en el que acordaron trazar una ruta para que las elecciones presidenciales de 2024 sean libres y democráticas y que se promueva la participación de todos los candidatos y partidos políticos.

De igual manera, EEUU anunció el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo, el oro y el gas venezolanos, y dijo que la eliminación total se dará en la medida que el régimen de Maduro de señales de que garantiza una verdadera democracia en el país caribeño.

Machado fue inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela (CGV) para postularse a cargos de elección popular durante 15 años. El organismo argumentó en 2015, fecha en la que fue incapacitada por primera vez por un año, que había omitido información patrimonial en sus declaraciones de impuestos. Este año el tiempo de la inhabilitación se extendió con el argumento de que defendió las sanciones internacionales contra Venezuela.

El 30 de noviembre pasado venció el plazo que EEUU dio al régimen para anunciar el futuro de los inhabilitados políticos. Ese día, el régimen y la oposición acordaron un procedimiento para levantar las inhabilitaciones, el cual consiste en que los inhabilitados deben acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo controlado por el régimen, y presentar un recurso y amparo cautelar en contra de las inhabilitaciones.

Machado descartó recurrir la inhabilitación ante la justicia al considerar que la inhabilitación "no existe", pues nunca le fue notificada por la Contraloría General.

"Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada (…). Por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente", dijo en una conferencia de prensa el miércoles.

A principios de esta semana, EEUU volvió a exigir a Maduro garantías para elecciones libres en Venezuela. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, pidió un "proceso expedito y transparente" para habilitar la candidatura presidencial de Machado.

"Es clave tener un proceso expedito y transparente para autorizar la candidatura de María Corina Machado. También se tiene que tomar una decisión rápidamente. Las autoridades de Maduro tienen que demostrar la valentía de aceptar un candidato serio y fuerte de la oposición. Hay una candidata que goza del apoyo de la Plataforma Unitaria", manifestó el funcionario norteamericano durante un conversatorio con el Atlantic Council.

Dijo, además, que el proceso debe "concluir antes de convocar las elecciones para que los dos candidatos estén en pie de igualdad".

Ayer, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión en contra de varios líderes opositores, entre ellos, Leopoldo López, Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, así como a tres miembros del equipo de Machado, en Venezuela.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de NTN24