María Corina Machado "no está inhabilitada", dice magistrado Miguel Martín

MIAMI.- El magistrado del legítimo Tribunal Supremo de Justicia ( TSJ ) Miguel Ángel Martín aseguró que la opositora venezolana María Corina Machado "no está inhabilitada, ella está habilitada para ser candidata presidencial" legalmente.

El régimen es "sádico", aseguró. Con respecto a la inhabilitación política de la opositora venezolana planteó que ella "no está inhabilitada, ella puede ser candidata presidencial, que es su aspiración".

El jurista afirmó que el derecho penal venezolano establece que "como pena accesoria la inhabilitación política es producto primeramente de un proceso penal, un juicio completo, donde se le dé derecho a las personas involucradas, además que exista un sentencia firme condenatoria y que se determine la responsabilidad penal de la persona y que como consecuencia de ello se condena a una pena de presidio o de prisión, y por estar privado de libertad no puede ejercer ningún cargo público ni de elección popular".

Con respecto al caso de Machado dijo que no existe un juicio penal y no existe ninguna condenatoria para que pueda ser considerada inhabilitada.

Asimismo, el magistrado hizo referencia a un referente histórico en América Latina que consideró "bien importante", que es el caso de Gustavo Petro, el cual fue sometido a un procedimiento disciplinario, cuando era alcalde de Bogotá, y fue suspendido e inhabilitado. Él acudió al sistema Interamericano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras lo cual determinó que el Estado colombiano había cometido una "violación grave" contra Petro, y este hoy en día ejerce su cargo como mandatario de Colombia.

Con respecto a María Corina Machado esto está ocurriendo de una forma subrepticia a través de una consulta que hizo un diputado opositor adverso a ella, al hacer la mención que está inhabilitada por 15 años, y eso no es cierto, ya que no existe ni un juicio penal, ni siquiera existe un procedimiento administrativo por alguna cuestión particular producto de una situación penal que avale su inhabilitación.

Es importante recordar a todos los venezolanos que la supuesta inhabilitación que afectó a Machado fue un acto írrito del año 2015 y fue por 12 meses, pero que a consecuencia de ello no se puede hablar de una inhabilitación.

El régimen planeó una estrategia subrepticia en conjunto con algunos de los actores políticos de la oposición como el diputado José Brito y opositores adversos a Machado que están avalando la inhabilitación del régimen contra ella, lo cual, a su juicio personal, lo considera "una gran hipocresía política" al seguir la línea del dictador.

Martín concluyó que esa inhabilitación política a Machado no tiene ningún efecto jurídico, pero no descarta que el régimen más adelante pueda hacer uso de todos sus "artificios" como comúnmente lo hace. No sería de extrañar. Por eso instó a estar prevenidos.