Congresistas de Florida celebran acciones a favor de la libertad en Cuba, "el fin está cerca"

Legisladores Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar celebran la orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a La Habana

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El bloque legislativo cubanoamericano en el Congreso de los Estados Unidos cerró filas en apoyo a la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que impone aranceles a cualquier nación que suministre petróleo al régimen de La Habana.

Los representantes Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar lideraron el respaldo a esta medida, calificándola como un paso histórico para desmantelar la infraestructura que sostiene a la dictadura en la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
Del esplendor azucarero a la crisis rural: Marco Rubio cuestiona el retroceso histórico de Cuba
Evento en la Embajada de Cuba en España, el 27 de enero de 2026. 
Embajadas y empresas europeas en Cuba revisan planes de evacuar ante presión de EEUU

El representante Carlos A. Giménez fue el primero en reaccionar, definiendo la imposición de gravámenes a los proveedores de crudo como una "acción decisiva" que responde a décadas de exigencias por parte del exilio. Giménez subrayó que esta política de asfixia económica es fundamental para debilitar el control del régimen cubano, asegurando que "el fin está cerca" gracias a la firmeza de la actual administración.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart vinculó la medida con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Díaz-Balart defendió la implementación de lo que denominó la "Doctrina Donroe", señalando que el liderazgo de "América Primero" es el único camino para garantizar la libertad en el hemisferio occidental y terminar con la influencia de regímenes totalitarios financiados por petróleo externo.

La representante María Elvira Salazar enfatizó que la orden ejecutiva pone fin a la complicidad internacional que ha mantenido a flote al castrismo. Salazar argumentó que la estructura criminal de La Habana depende de una red de aliados y recursos energéticos que ahora se verá interrumpida. Según la legisladora, cada barril de petróleo que llega a la isla prolonga el sufrimiento del pueblo cubano, por lo que la presión actual es "inevitable e ineludible".

La congresista también hizo un llamado a la coherencia del exilio, instando a detener cualquier vía de financiamiento que pueda ser utilizada por la dictadura para perpetuar su opresión.

Con estas declaraciones, los congresistas de la Florida consolidan un frente común que busca capitalizar el impacto de los aranceles para precipitar un cambio democrático definitivo en Cuba durante el presente año.

