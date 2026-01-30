Congresistas de Florida celebran acciones a favor de la libertad en Cuba, "el fin está cerca"

El bloque legislativo cubanoamericano en el Congreso de los Estados Unidos cerró filas en apoyo a la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump , que impone aranceles a cualquier nación que suministre petróleo al régimen de La Habana.

Los representantes Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar lideraron el respaldo a esta medida, calificándola como un paso histórico para desmantelar la infraestructura que sostiene a la dictadura en la isla.

El representante Carlos A. Giménez fue el primero en reaccionar, definiendo la imposición de gravámenes a los proveedores de crudo como una "acción decisiva" que responde a décadas de exigencias por parte del exilio. Giménez subrayó que esta política de asfixia económica es fundamental para debilitar el control del régimen cubano, asegurando que "el fin está cerca" gracias a la firmeza de la actual administración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/2017025649697837374?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017025649697837374%7Ctwgr%5Ecca0588938ef294fe7111b593dc681dee62a2be3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fel-fin-estC3A1-cerca-congresistas-celebran-acciC3B3n-presidencial-sobre-cuba%2F444331.html&partner=&hide_thread=false #SOSCuba El presidente Trump acaba de emitir una orden ejecutiva que impone aranceles a todo país que envíe petróleo a la dictadura en #Cuba.



¡Nuestra comunidad cubanoamericana está eternamente agradecida por su acción decisiva contra el régimen! ¡El fin está cerca! pic.twitter.com/akFCrYlUqP — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) January 30, 2026

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart vinculó la medida con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Díaz-Balart defendió la implementación de lo que denominó la "Doctrina Donroe", señalando que el liderazgo de "América Primero" es el único camino para garantizar la libertad en el hemisferio occidental y terminar con la influencia de regímenes totalitarios financiados por petróleo externo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioDB/status/2017031711540793740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017031711540793740%7Ctwgr%5Ecca0588938ef294fe7111b593dc681dee62a2be3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fel-fin-estC3A1-cerca-congresistas-celebran-acciC3B3n-presidencial-sobre-cuba%2F444331.html&partner=&hide_thread=false Agradecido con el presidente @realDonaldTrump por otro paso crucial para fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos y ayudar a liberar al hemisferio occidental de este régimen terrorista.



Así es el liderazgo de América Primero: la Doctrina Donroe.



Donald Trump será… — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) January 30, 2026

La representante María Elvira Salazar enfatizó que la orden ejecutiva pone fin a la complicidad internacional que ha mantenido a flote al castrismo. Salazar argumentó que la estructura criminal de La Habana depende de una red de aliados y recursos energéticos que ahora se verá interrumpida. Según la legisladora, cada barril de petróleo que llega a la isla prolonga el sufrimiento del pueblo cubano, por lo que la presión actual es "inevitable e ineludible".

La congresista también hizo un llamado a la coherencia del exilio, instando a detener cualquier vía de financiamiento que pueda ser utilizada por la dictadura para perpetuar su opresión.

Con estas declaraciones, los congresistas de la Florida consolidan un frente común que busca capitalizar el impacto de los aranceles para precipitar un cambio democrático definitivo en Cuba durante el presente año.