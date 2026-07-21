Parque Canaima y su población están en "peligro crítico" por dragas y mercurio de la minería ilegal

MIAMI. - El Parque Canaima, una de las bellezas naturales de Venezuela, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se encuentra en “peligro crítico” debido a la presencia de 49 dragas en busca de oro y la liberación de mercurio , situación que amenaza con destruir el medio ambiente y la población, denunció la ONG SOS Orinoco.

La organización expuso la dramática situación socioambiental del territorio ubicado en el sureste de Venezuela en la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que se realiza en Busan, República de Corea, y que concluirá el 29 de julio próximo.

DENUNCIA El oro sangriento de la minería bajo control de bandas armadas y guerrillas en Venezuela

DELITO AMBIENTAL Minería ilegal de oro controlada por grupos armados desbanca en ganancias al narcotráfico en Colombia

Las amenazas al Parque Canaima y a vastas regiones selváticas del estado Bolívar, base principal de la minería ilegal por parte de grupos irregulares que han actuado con el amparo de militares del régimen venezolano, han sido tema de denuncias reiteradas por la ONG ante eventos internacionales.

Daños en Parque Canaima

Según el reporte de la 12 edición World Heritage Watch Report, 2026 de SOS Orinoco, con base en reportes de teledetección, al menos 49 barcazas mineras operan ilegalmente en pleno corazón de los ríos Caroní y Karuai situados dentro del Parque Nacional de Canaima.

El dragado constante al margen de normas legales moviliza unos 7,5 millones de toneladas de sedimentos aproximadamente a lo largo de los caudalosos ríos.

Los daños socioambientales que causan se calculan en 52,3 millones de dólares en tan solo un año, pues se destruye el ecosistema, la calidad del agua y la pesca local del cual viven familias que ocupan en el territorio por décadas, según el informe

“Las columnas de turbidez se extienden hasta 100 km río abajo dentro del parque”, indicó.

Minería ilegal y el mercurio

A toda esta amenaza que pone en riesgo al Parque Canaima, la ONG adicionó el mercurio, metal líquido que libera 2,6 kg de veneno por cada kilo de oro que extraen las dragas, y que constituye un grave peligro para las comunidades.

“El veneno es silencioso, pero mortal. Por cada kilo de oro extraído con estas balsas, se liberan aproximadamente 2,6 kilos de mercurio en el ecosistema. Alrededor del 13% de este mercurio se vierte directamente en los ríos”, explicó.

Un 3 % del mercurio se convierte en “metilmercurio”, que termina en los peces y se convierte así en una grave amenaza para la supervivencia de las comunidades indígenas pemón, aseguró.

“No se trata solo de un daño medioambiental, sino de un ataque directo a la cadena alimentaria y a los medios de vida tradicionales de las personas que han vivido en estos territorios durante generaciones”, indicó la ONG en una nueva advertencia al régimen de Venezuela.

FUENTE: Con información de SOS Orinoco, red X