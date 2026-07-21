EEUU advierte a Ortega que no se quedará "de brazos cruzados" frente a plan de eliminar elecciones

WASHINGTON — Estados Unidos advirtió el martes que no se quedará "de brazos cruzados" tras el anuncio del gonbernante sandinista Daniel Ortega de que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Ortega, un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, realizó el anuncio el domingo en momentos en que grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

NICARAGUA Alertan que el régimen Ortega-Murillo cerró totalmente los espacios electorales a los nicaragüenses

La Asamblea Nacional nicaragüense informó este martes que inició el "análisis" de reformas para cumplir las "orientaciones presidenciales".

El presidente Donald Trump y la comunidad internacional "no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional" de Estados Unidos, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.

"Cobardía y miedo"

"Abolir" las elecciones "demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", añadió.

The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Washington aplica sanciones al régimen nicaragüense como la restricción de visados a más de 2.350 funcionarios y sus familiares, pero ha evitado ir tan lejos como en Cuba, sometida a una dura presión que tiene su economía al borde del colapso.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a "copresidenta", Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

Pero Ortega, de 80 años, advirtió el domingo en el 47 aniversario de la llamada revolución sandinista que "en Nicaragua no volverá a haber elecciones" en las que "partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)" puedan tomar el poder.

Su anuncio fue rechazado también por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien sostuvo que "el régimen ha abandonado la democracia", y por el gobierno de Costa Rica, que llamó a consultas a su embajador en Managua.

Partido único

En los últimos comicios, celebrados en noviembre de 2021 tras el encarcelamiento de opositores que buscaban disputar la presidencia, Ortega, secretario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), "ganó" sin competidores las elecciones.

Con la reforma constitucional, Nicaragua fue definida como un Estado "revolucionario" y "socialista", y se elevó a símbolo patrio la bandera rojinegra del FSLN, partido político considerado terrorista por la oposición por las acciones criminales ordenadas por su cúpula.

Dirigentes opositores consultados coinciden en que el anuncio de Ortega esconde el temor a perder en una elección competitiva, por lo que ha decidido avanzar hacia un régimen como el de Cuba, donde el Partido Comunista es el único reconocido legalmente y los candidatos son nominados por asambleas vecinales u organizaciones civiles afines al gobierno.

Para Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido político Ciudadanos por la Libertad, en el exilio, Ortega finalmente confesó su deseo de "convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba".

"Está reaccionando a nuestras presiones y de la comunidad internacional", escribió Chamorro en sus redes sociales.

Activistas opositores como ellos, intelectuales, periodistas y religiosos partieron al exilio —muchos tras estar en prisión—. Unos 450 fueron despojados de su nacionalidad y bienes.

Hace dos semanas, el régimen eliminó los permisos de trabajo a unos 2.000 abogados, según medios nicaragüenses en el exilio.

Opositores aseguran que Murillo realiza una purga interna, que mantiene en prisión a unos 200 de sus partidarios, ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.

FUENTE: Con información de AFP