Congreso cita a declarar al excanciller Álvaro Leyva tras acusaciones contra Petro

BOGOTÁ . - La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó a Álvaro Leyva, excanciller colombiano, para que declare el lunes 21 de julio tras acusar en varias cartas al presidente, Gustavo Petro, de tener un "problema de drogadicción". Además, acusó al mandatario de no estar mentalmente capacitado para asumir su responsabilidad.

El documento fue firmado por el responsable a cargo de las pesquisas, el diputado Carlos Alberto Cuenca Chaux, luego de una denuncia presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, en el cargo durante el mandato del conservador Iván Duque, para aclarar la polémica. Se argumentó que "un presidente no puede liderar a Colombia en presuntos estados alterados de conciencia".

En un escrito, Leyva dijo a Petro: "Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fue inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”.

Desastrosa alocución de Petro

Álvaro Leyva, de 82 años y quien fue suspendido en 2024 como ministro dos años después de asumir el cargo por posibles irregularidades durante el proceso para la licitación de pasaportes, también fue acusado de querer tumbar al Gobierno de Petro a través de la mediación de terceros, incluyendo a Estados Unidos, y reemplazarle por la vicepresidenta, Francia Márquez.

Esta semana, la periodista Vicky Dávila, precandidata presidencial, alertó sobre el estado de salud del presidente Petro, luego de su cuestionada alocución en el Consejo de Ministros el 15 de julio, cuando desvarió en sus afirmaciones.

Aseveró que el mandatario "es una amenaza para Colombia y para los colombianos; por supuesto, para la democracia y la libertad”.

FUENTE: Con información de Europa Press/ El Heraldo