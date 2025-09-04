jueves 4  de  septiembre 2025
ACCIÓN LEGISLATIVA

Congreso de Perú también declara al Cartel de los Soles organización terrorista

El Parlamento aprobó por mayoría la medida que se suma a la de otros cinco países que consideran al cartel de droga de Venezuela un riesgo para la seguridad

En Perú, un policía traslada a uno de los integrantes del Tren de Aragua que financia el Cartel de los Soles. Archivo.

En Perú, un policía traslada a uno de los integrantes del Tren de Aragua que financia el Cartel de los Soles. Archivo.

CRIS BOURONCLE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Como una medida contra el narcotráfico en la región, el Congreso de Perú aprobó este jueves declarar al Cartel de los Soles, vinculado al régimen de Venezuela, como organización terrorista, por representar un grave riesgo para la estabilidad democrática y la seguridad interna del país.

Con esta medida aumenta la presión internacional contra la organización criminal declarada terrorista global por el gobierno de EEUU, en julio pasado, y a la que se han sumado Ecuador, Paraguay, Argentina y, recientemente, República Dominicana, en un esfuerzo conjunto contra la criminalidad en la región.

Lee además
El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional ante la tragedia de Haití
Narcotráfico

República Dominicana designa al "Cartel de los Soles" como organización terrorista
Expresidente de Colombia, Iván Duque (2018 - 2021)
COLOMBIA

Ivan Duque: Pronto quedará al descubierto alianza entre Cártel de los Soles y narcotráfico regional

Luego de mociones por varios días, el parlamento en sesión plenaria aprobó el proyecto presentado por los congresistas Jorge Montoya,m Manrique, Alejandro Cavero y Norma Yarrow, con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, se informó.

Durante el debate, el congresista Montoya Manrique (HD), señaló que “la criminalidad, el narcotráfico y el terrorismo son enemigos de la región provenientes de Cuba y Venezuela” y que Perú debía estar “seguro de que puede defenderse”.

Perú contra el Cartel de los Soles

El parlamento, de 120 miembros y cuya directiva está presidida por el abogado José Jerí desde julio pasado, considera en su declaración que el Cartel de los Soles representan un grave riesgo para la estabilidad democrática y la seguridad interna, por sus actividades criminales vinculadas al narcotráfico internacional.

El documento aprobado exhorta al Poder Ejecutivo a implementar medidas de política exterior, seguridad y defensa nacional para coordinar con la comunidad internacional acciones contra esta organización, según reportes de prensa.

En días previos, el canciller de Perú, Elmer Schialer, expresó su acuerdo con que el Cartel de los Soles fuese declarado terrorista y argumentó que “esa organización promueve el terror, porque promueve la delincuencia organizada transnacional”.

Y mencionó, además, a la organización de delincuencia organizada transnacional Tren de Aragua, declarada terrorista por EEUU, la cual desplegó una red criminal en Perú, uno de los primeros países de la región que penetró.

FUENTE: Con información de Centro de Noticias del Congreso, Infobae

Temas
Te puede interesar

Trump pide al Congreso recortes adicionales en "ayuda" extranjera

Asamblea controlada por Daniel Ortega aprueba la designación de dos jefes policiales

Partidos de derecha alcanzan mayoría absoluta en el próximo Congreso de Bolivia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
Advertencia

El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

Te puede interesar

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
PRECAUCIONES

Florida se blinda ante el pico de la temporada de huracanes con un mes de preparación intensiva

Por DANIEL CASTROPÉ
Por tercer mes consecutivo en 2025, el sector de los servicios en Estados Unidos volvió a crecer
Economía/EEUU

El sector de servicios vuelve a crecer en agosto por tercer mes consecutivo

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.
ANÁLISIS

¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Miami.
PUNTUALIDAD

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Miguel Uribe Londoño, padre del candidato presidencial colombiano y senador Miguel Uribe, desde el Congreso de Colombia en Bogotá el 26 de agosto de 2025.
DECLARACIONES

Uribe Londoño: "La paz de Colombia depende de la libertad de Venezuela"