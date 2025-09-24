miércoles 24  de  septiembre 2025
Fraude

Empresario argentino denunciado por millonaria estafa contra cientos de inversores

El desarrollador inmobiliario argentino Leonardo Bagnato enfrenta denuncias en Miami y New Jersey por fraude financiero, lavado de dinero y ruptura de contratos

El empresario Leonardo Bagnato.

El empresario Leonardo Bagnato.

Cortesía/Mediatiko
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En las últimas horas se conoció que el desarrollador inmobiliario marplatense Leonardo Luciano Bagnato, máximo responsable del Grupo Developer, enfrenta dos denuncias en paralelo en Estados Unidos, informa un artículo de Mediatiko, firmado por Mario Tarabay.

Las denuncias, presentadas en el distrito sur de Florida y en el estado de New Jersey, pintan un panorama de promesas incumplidas y fondos desviados, mientras el empresario niega categóricamente las imputaciones y califica las acciones como una «campaña difamatoria».

Lee además
Jesús Ángel Rojo reflexiona sobre la importancia de la identidad hispana
DISTINCIONES

Empresario español de medios recibe honores académicos y parlamentarios en Perú
De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Por un lado, el estudio Moyano & Asociados, en representación de 12 inversionistas, presentó una demanda contra Bagnato y otros directivos del grupo por fraude, lavado de dinero y organización criminal.

Por otro, la cadena Baymont Franchise Systems Inc. y su matriz Wyndham Hotel Group lo demandaron por incumplimiento de contrato de franquicia, con un reclamo que asciende a casi un millón de dólares.

Acusaciones de fraude y lavado de dinero

La denuncia penal en Miami describe una operatoria financiera que habría afectado a cientos de inversores latinoamericanos, principalmente argentinos, que ingresaron capital en hoteles del estado de Florida. Según el escrito, los clientes creyeron estar comprando habitaciones de hotel con rentabilidad asegurada, pero en realidad recibieron acciones sin derecho a voto en sociedades cerradas, lo que los dejó sin control ni garantías.

El monto invertido por los demandantes superaría los 1,7 millones de dólares, con un promedio de 85 mil dólares por persona. Los abogados sostienen que los pagos de intereses se interrumpieron en agosto de 2024 y que los fondos no pudieron ser retirados pese a reiterados reclamos. La acusación estima que el perjuicio total alcanzaría los 100 millones de dólares, con alrededor de 800 víctimas potenciales.

La demanda de Wyndham en New Jersey

En paralelo, la denuncia civil presentada en New Jersey por Wyndham Hotel Group, uno de los gigantes mundiales de la hotelería, sostiene que Developer Inn Orlando North LLC interrumpió de manera unilateral un contrato de franquicia de 20 años. El reclamo incluye 336 mil dólares por rescisión anticipada, sumas adeudadas y pagarés impagos que elevan la cifra total a más de 960 mil dólares.

La presentación apunta de manera directa a Bagnato y a María Soledad Petrella, quienes habían firmado como garantes personales del acuerdo. Wyndham exige que ambos respondan con sus patrimonios frente al incumplimiento, lo que intensifica el frente judicial contra el empresario marplatense.

La respuesta de Bagnato

Consultado sobre las acusaciones, Leonardo Bagnato negó de manera tajante cualquier irregularidad. El empresario sostuvo que se trata de una “campaña difamatoria” impulsada por abogados que buscan beneficios económicos y afirmó que todos los contratos se ejecutan bajo la legislación estadounidense y con auditorías mensuales de Wyndham Hotels & Resorts.

“El tiempo de maduración de una inversión es variable, pero siempre actuamos con transparencia”, declaró Bagnato tras regresar de Orlando, donde visitó los hoteles que administra. El desarrollador aseguró que mantiene acuerdos con marcas internacionales como Starbucks, Coca-Cola y Tesla, y destacó que su modelo de negocios ofrece rentabilidad a largo plazo para los inversores.

Un empresario bajo la lupa

Heredero de una familia ligada al sector textil en Mar del Plata, Bagnato creó hace más de 15 años el Grupo Developer, con el que construyó 14 edificios, barrios privados y complejos residenciales premium en Argentina. Su desembarco en Estados Unidos, con hoteles en Orlando y Jacksonville, parecía consolidar una expansión internacional que hoy queda en entredicho.

Las dos denuncias simultáneas en Miami y New Jersey ponen al empresario frente a una batalla judicial de alto riesgo, en la que se cruzan acusaciones de fraude financiero, incumplimientos contractuales y el reclamo de cientos de inversionistas. Mientras tanto, la justicia estadounidense ya comenzó a analizar los casos, que podrían sentar un precedente en la industria de inversiones hoteleras de la región.

FUENTE: Mediatiko

Temas
Te puede interesar

Miami honra legado de empresaria con la inauguración de "Margarita Faroy Way"

La cantante Lau Souffront se presenta en el Miami Food Festival

Presentan en Miami el más reciente libro de Edgar C. Otálvora

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial