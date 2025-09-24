Empresario argentino denunciado por millonaria estafa contra cientos de inversores

En las últimas horas se conoció que el desarrollador inmobiliario marplatense Leonardo Luciano Bagnato, máximo responsable del Grupo Developer , enfrenta dos denuncias en paralelo en Estados Unidos, informa un artículo de Mediatiko , firmado por Mario Tarabay.

Las denuncias, presentadas en el distrito sur de Florida y en el estado de New Jersey , pintan un panorama de promesas incumplidas y fondos desviados, mientras el empresario niega categóricamente las imputaciones y califica las acciones como una «campaña difamatoria».

Por un lado, el estudio Moyano & Asociados, en representación de 12 inversionistas, presentó una demanda contra Bagnato y otros directivos del grupo por fraude, lavado de dinero y organización criminal.

Por otro, la cadena Baymont Franchise Systems Inc. y su matriz Wyndham Hotel Group lo demandaron por incumplimiento de contrato de franquicia, con un reclamo que asciende a casi un millón de dólares.

Acusaciones de fraude y lavado de dinero

La denuncia penal en Miami describe una operatoria financiera que habría afectado a cientos de inversores latinoamericanos, principalmente argentinos, que ingresaron capital en hoteles del estado de Florida. Según el escrito, los clientes creyeron estar comprando habitaciones de hotel con rentabilidad asegurada, pero en realidad recibieron acciones sin derecho a voto en sociedades cerradas, lo que los dejó sin control ni garantías.

El monto invertido por los demandantes superaría los 1,7 millones de dólares, con un promedio de 85 mil dólares por persona. Los abogados sostienen que los pagos de intereses se interrumpieron en agosto de 2024 y que los fondos no pudieron ser retirados pese a reiterados reclamos. La acusación estima que el perjuicio total alcanzaría los 100 millones de dólares, con alrededor de 800 víctimas potenciales.

La demanda de Wyndham en New Jersey

En paralelo, la denuncia civil presentada en New Jersey por Wyndham Hotel Group, uno de los gigantes mundiales de la hotelería, sostiene que Developer Inn Orlando North LLC interrumpió de manera unilateral un contrato de franquicia de 20 años. El reclamo incluye 336 mil dólares por rescisión anticipada, sumas adeudadas y pagarés impagos que elevan la cifra total a más de 960 mil dólares.

La presentación apunta de manera directa a Bagnato y a María Soledad Petrella, quienes habían firmado como garantes personales del acuerdo. Wyndham exige que ambos respondan con sus patrimonios frente al incumplimiento, lo que intensifica el frente judicial contra el empresario marplatense.

La respuesta de Bagnato

Consultado sobre las acusaciones, Leonardo Bagnato negó de manera tajante cualquier irregularidad. El empresario sostuvo que se trata de una “campaña difamatoria” impulsada por abogados que buscan beneficios económicos y afirmó que todos los contratos se ejecutan bajo la legislación estadounidense y con auditorías mensuales de Wyndham Hotels & Resorts.

“El tiempo de maduración de una inversión es variable, pero siempre actuamos con transparencia”, declaró Bagnato tras regresar de Orlando, donde visitó los hoteles que administra. El desarrollador aseguró que mantiene acuerdos con marcas internacionales como Starbucks, Coca-Cola y Tesla, y destacó que su modelo de negocios ofrece rentabilidad a largo plazo para los inversores.

Un empresario bajo la lupa

Heredero de una familia ligada al sector textil en Mar del Plata, Bagnato creó hace más de 15 años el Grupo Developer, con el que construyó 14 edificios, barrios privados y complejos residenciales premium en Argentina. Su desembarco en Estados Unidos, con hoteles en Orlando y Jacksonville, parecía consolidar una expansión internacional que hoy queda en entredicho.

Las dos denuncias simultáneas en Miami y New Jersey ponen al empresario frente a una batalla judicial de alto riesgo, en la que se cruzan acusaciones de fraude financiero, incumplimientos contractuales y el reclamo de cientos de inversionistas. Mientras tanto, la justicia estadounidense ya comenzó a analizar los casos, que podrían sentar un precedente en la industria de inversiones hoteleras de la región.

FUENTE: Mediatiko