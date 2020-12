Consulta popular, un desafío de activación contra el poder impuesto 

Acerca de la utilidad de la consulta popular, Seijas insiste en que la consulta “fue un acto de movilización, no se puede pretender nada más allá. Demostró que existe capacidad de organización y eso es fundamental para impulsar la lucha”.

Sin embargo sostiene que si esa capacidad “no se inscribe en una estrategia clara que apunte a avanzar en el terreno, a ganar fuerza y capacidad de negociación, entonces cae en el vacío y, no solo no servirá de nada, sino que provocará un retroceso”.

Según Seijas “la clave aquí no es el acto, sino de qué forma parte”.

De hecho, en su valoración Seijas resalta que la estructura que se logró observar durante la consulta demuestra que, a pesar de que la oposición ha sido minada de manera constante, perseguida y censurada en los medios de comunicación oficiales, mantiene su compromiso por el cambio político.

Protesta el 5 de enero

Para el presidente interino Juan Guaidó el balance de la consulta es positivo. Después de culminar la jornada el pasado 12 de diciembre el también presidente del Parlamento explicó: “Es mayoría el pueblo que quiere cambio, que quiere vivir con dignidad (…) la consulta fue histórica”.

El siguiente paso es la convocatoria a una jornada de protesta el 5 de enero de 2021. “Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero para respaldar al Parlamento Nacional (...). Vamos a convocar al pueblo venezolano a exigir sus derechos, a protestar, a manifestarse (...) Somos mayoría”.

Según Guaidó “La efectividad o no de la Consulta tiene que ver con no doblegarse ante la dictadura, con no derrotar el espíritu de los venezolanos. Así que asumimos nuestro rol en este proceso y respaldamos el 5 de enero al Parlamento Nacional”.

No es un evento electoral

Para el periodista especializado en temas políticos Pedro Pablo Peñaloza, para medir el éxito de la consulta popular debe tomarse en cuenta que este no fue un evento electoral tradicional”, sino que se trató de “una acción de protesta que organiza y moviliza a los venezolanos que luchan por el cambio democrático. Un desafío al poder”.

A través de sus canales digitales Peñaloza recordó -como también lo hace Seijas- que la consulta” se organizó en un ambiente marcado por la censura y la persecución contra las fuerzas democráticas. Debe reconocerse el valor del ciudadano que instala unas mesas y participa a cara descubierta en el país de las Faes y los crímenes de lesa humanidad”.

Aunque reconoce que la organización de la consulta enfrentó resistencias en la oposición, con las críticas de Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, también hay que decir que llegó en un momento signado por la frustración y las tensiones internas. Sin embargo, la Asamblea Nacional, los partidos y sectores de la sociedad civil unieron esfuerzos por su éxito”.

Por último recordó que la consulta popular no puede considerarse “la panacea ni resuelve el tema de fondo: cómo definir una hoja de ruta que permita que la voluntad expresada por los ciudadanos tenga efectos en la realidad. En síntesis: cómo lograr las elecciones libres que conduzcan a la transición democrática”.

Aunque reconoce que no es la solución definitiva, aspira a que debe “ser parte de un proceso que contribuya a reactivar la lucha, fortalecer la organización interna, mantener el apoyo internacional y aumentar la presión a favor de elecciones libres”.