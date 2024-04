Corina Yoris: Manuel Rosales debe respaldar la candidatura unitaria

ACUERDO NO CONFIRMADO

Seis jefes de campaña de María Corina Machado tendrían salvoconducto para salir de Venezuela

"Manuel Rosales tiene que hacer honor a su palabra. Él ha manifestado en algunos momentos que estaría dispuesto a apoyar una candidatura que resulte del apoyo de la Plataforma Unitaria y con la presencia de María Corina Machado", expresó Yoris durante una entrevista en el programa En Conexión que conduce el periodista César Miguel Rondón.

Yoris sostuvo que "en estos momentos tenemos que conseguir que se permita la candidatura de la unidad. El final es que se pueda cumplir con el mandato que la ciudadanía venezolana le ha dado a María Corina Machado en las votaciones primarias".

Machado ganó las primarias opositoras que se realizaron en octubre pasado, sumando el 92% de los sufragios. Pero no pudo postularse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de tendencia oficialista, porque se encuentra inhabilitada por la Contraloría General para ejercer cargos públicos por 15 años. Machado no reconoce esa inhabilitación porque nunca le fue notificada de manera formal. Además, según la constitución de Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria y solo se aplica si el sobre la persona inhabilitada hay una sentencia judicial firme. Ese no es el caso de Machado.

En todas las encuestas de intención de voto realizadas en Venezuela desde el año pasado, Machado aparece liderando las preferencias de los electores frente a Nicolás Maduro, quien actualmente registra la popularidad más baja de la historia del chavismo, con un 15 %. En tanto, Machado obtiene entre 50% y 60% de las preferencias.

Yoris apuntó que al régimen su candidatura genera "el mismo escozor" que la de Machado.

"Estoy en una candidatura delegada de María Corina Machado, quien se encuentra ilegalmente inhabilitada, así que como representante de ella evidentemente levanto el mismo escozor que puede tener ella. Además, le agrego que le causa escozor la figura femenina y una trayectoria limpia dedicada al rescate de valores en el país, como lo son los culturales, los educativos y los valores democráticos. Se valieron de maniobras digitales para no permitir la inscripción como la candidata de la Plataforma Unitaria", reiteró Yoris.

Hizo un llamado a que "en este momento el camino es la unidad y preservar la unidad, es allí donde podemos conseguir ciertamente el triufo. Si la unidad se resquebraja, puede haber dispersión de votos y eso nos traería graves consecuencias".

