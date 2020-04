CORONAVIRUS: AMLO pide a cárteles dejar de dar ayuda

En los últimos días se han difundido imágenes del reparto de alimentos y otros suministros en cajas de cartón con la efigie de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

"Ayuda el que dejen sus malandronadas. Ayuda el que le tengan amor al prójimo. Ayuda que no le hagan daño a nadie. Ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provoca. Ayuda que piensen en el sufrimiento de las madres y familiares de las víctimas", argumentó.

Así, comparó el reparto de alimentos al reparto de bidones de combustible robado por huachicoleros para buscar que la población los defienda de las autoridades.

A quienes no han cometido delitos graves les ha emplazado a "no dar el paso" y aseguró que cuando termine la crisis se buscarán vías para su reincorporación.

"Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado (...). Que no vengan a decir 'estamos entregando despensas'. Mejor bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos que se dedican a estas actividades si me están escuchando", indicó.

En cualquier caso, López Obrador destacó que pese a la emergencia sanitaria "desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios". "Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado", aseveró.

El último balance oficial mexicano eleva a 686 el número de fallecidos y a 8.261 el de contagiados por el nuevo coronavirus. Las zonas más afectadas continúan siendo las grandes ciudades.