sábado 20  de  septiembre 2025
MEDIDAS

Corte de Ecuador suspende referendo de Noboa para instalar constituyente

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, propuso crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más severas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro), encabeza una marcha por la paz y la justicia en Guayaquil, Ecuador, el 11 de septiembre de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro), encabeza una marcha por la paz y la justicia en Guayaquil, Ecuador, el 11 de septiembre de 2025.

MARCOS PIN / AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro, derecha), y el ministro del Interior, John Reimberg (centro, izquierda), marchan contra la decisión de la Corte Constitucional de censurar varios artículos de leyes recientes en Quito, el 12 de agosto de 2025.&nbsp;

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (centro, derecha), y el ministro del Interior, John Reimberg (centro, izquierda), marchan contra la decisión de la Corte Constitucional de censurar varios artículos de leyes recientes en Quito, el 12 de agosto de 2025. 

Foto: Galo Paguay / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - La Corte Constitucional de Ecuador suspendió este sábado el decreto con el que el presidente Daniel Noboa pretende convocar a una constituyente para reformar la Carta Magna con leyes más duras contra el narcotráfico.

Aunque la decisión es temporal, mientras evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad, ahonda aún más la crisis entre el mandatario y el alto tribunal que ha puesto freno a varios proyectos del Ejecutivo por considerar que violan derechos fundamentales, entre otros argumentos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa  
Ecuador pone fin a un acuerdo que facilitaba la entrada de venezolanos
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 
Ecuador declara terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní

"La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos", indicó en un comunicado el tribunal que ha enfrentado masivas protestas lideradas por el mandatario contra sus magistrados.

Noboa propuso el miércoles crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más severas para enfrentar las numerosas bandas narco que encienden la violencia en el país.

Ecuador era una isla de paz entre los mayores productores de cocaína, Colombia y Perú, pero en los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

Reforma constitucional

En junio, el Parlamento de mayoría oficialista aprobó una reforma constitucional sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada en referéndum.

Los electores deberán decidir si están o no de acuerdo en eliminar de la actual Carta Magna la prohibición de establecer estas bases como la que hasta 2009 tuvo Estados Unidos para actividades antidrogas en Manta (suroeste).

El viernes el presidente intentó esquivar a la Corte haciendo un llamado directo a la consulta popular sin previa revisión de los jueces sobre la conformación de una Asamblea Constituyente.

Noboa propone que esté integrada por 80 miembros elegidos en las urnas durante una consulta en noviembre.

FUENTE: Con información de AFP

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Una madre y sus dos hijas rinden tributo a Charlie Kirk frente a una foto suya situada en la entrada de la sede de su organización Turning Point USA en Arizona.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Leopoldo Lòpez.
Centenares de viajeros en espera en el Aeropuerto Internacional en Boston, Massachusetts.
El transporte por carretera es uno de los pilares de la economía de Florida.
