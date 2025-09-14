domingo 14  de  septiembre 2025
Migración

Ecuador pone fin a un acuerdo que facilitaba la entrada de venezolanos

El mandatario ecuatoriano firmó el decreto tras la aprobación de la medida por la Asamblea Nacional en agosto con 86 votos favorables de un total de 151

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa &nbsp;

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa

 

Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el decreto por el que se pone fin al Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que incluía un procedimiento simplificado para la obtención de visados y permisos de residencia para personas procedentes de Venezuela.

El acuerdo, vigente durante más de una década, ha sido firmado por Noboa después de que la Asamblea Nacional aprobara la medida en agosto con 86 votos favorables de un total de 151, según recoge la televisión Ecuavisa.

Lee además
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (segundo a la derecha), participa en una operación de seguridad contra el narcotráfico en Ecuador, el 17 de julio de 2024.
DELITOS

Ecuador incauta bienes valorados en $300 millones en operación contra disidentes de las FARC
El excandidato presidencial Fernando Villavicencio en su intervención en un acto de campaña en un colegio minutos antes de su asesinato, al salir del recinto educativo en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023
JUSTICIA

Suspenden a jueza que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador

Lucía Jaramillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, argumentó entonces que la terminación del acuerdo no significa un cierre hacia la migración venezolana. "Nadie pierde derechos, pero Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos", dijo.

La eliminación de este acuerdo bilateral no implica una regresión de derechos, pues la Constitución y la normativa nacional garantizan el derecho a migrar, alegó Jaramillo.

Durante el debate legislativo, varios asambleístas insistieron en que el país debe fortalecer sus mecanismos de control frente a la migración irregular y potencialmente peligrosa, sin que esto implique prácticas discriminatorias o xenófobas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Siete muertos en un billar de Ecuador tras ataque armado de grupo criminal

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llama a defender la paz: Convoca a una marcha el 11 de septiembre en Guayaquil

EEUU anuncia ayuda financiera y apoyo a Ecuador para enfrentar al narco

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
CONMOCIÓN

Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Torre de la Libertad en Miami.
RENOVACIÓN

En su centenario, la Torre de la Libertad ilumina la memoria de Miami

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llega a una reunión con el gobernante chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín.
REPORTAJE

De China, sólo aspirinas obtuvo Díaz-Canel en su gira

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"