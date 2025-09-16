martes 16  de  septiembre 2025
GOBIERNO

Ecuador declara terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció en redes sociales este "paso valiente" a Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.&nbsp;

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó un decreto para etiquetar como organizaciones terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní, bajo el argumento de que estos tres grupos representan "una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado" sudamericano.

Noboa, que incide en que Estados Unidos ya había adoptado medidas similares, exhorta a los servicios de Inteligencia a evaluar la "incidencia" de estas tres organizaciones en los "grupos armados organizados" que están activos en Ecuador, según el diario 'Primicias'.

Lee además
Un billar en Ecuador fue atacado por sujetos armados
VIOLENCIA

Siete muertos en un billar de Ecuador tras ataque armado de grupo criminal
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa  
Migración

Ecuador pone fin a un acuerdo que facilitaba la entrada de venezolanos

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció en redes sociales este "paso valiente" a Noboa, ya que considera que "envía un claro mensaje contra la red terrorista de Irán y refuerza la seguridad global". Confía en que más países de América Latina y de otras regiones del mundo sigan ahora esta misma línea.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Suspenden a jueza que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador

Ecuador incauta bienes valorados en $300 millones en operación contra disidentes de las FARC

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llama a defender la paz: Convoca a una marcha el 11 de septiembre en Guayaquil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos droga"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026