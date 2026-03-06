Cuba confirma cese de actividad de su Embajada en Ecuador tras la expulsión del embajador y su personal

LA HABANA. - El Ministerio de Exteriores de Cuba anunció este viernes el cese de la actividad de su Embajada en Quito después de que el Gobierno liderado por Daniel Noboa declarase personas no gratas al embajador cubano en el país, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo.

En un comunicado, el régimen indicó: "Ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática, (el Ministerio) ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito".

Cuba "lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del Gobierno del Ecuador que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países". Agregaron que trasladaron la medida de cese a las autoridades en la víspera.

El Gobierno de Ecuador, a cargo del presidente Daniel Noboa, argumentó que la expulsión del embajador y el personal diplomático cubanos se produce en el marco de "las facultades que le confiere el Derecho Internacional y de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas". Sin embargo, no ofreció detalles al respecto.

Agresión contra Cuba

El régimen de Miguel Díaz-Canel, que defendió el cumplimiento "estricto" de las leyes ecuatorianas por parte de su personal diplomático en este país y "sin inmiscuirse en (sus) asuntos internos", sugirió que la decisión de Quito viene dada por "el reforzamiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del Gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política".

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

FUENTE: Con información de Europa Press