Venezuela entrega espacio a multinacionales en su estratégico sector petrolero

CARACAS.- La compañía energética italiana ENI anunció el inicio de operaciones en el yacimiento petrolero Junín 5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Venezuela, casi dos meses después de que la administración encargada de Delcy Rodríguez suscribiera nuevos acuerdos con empresas internacionales para reactivar la industria petrolera con el respaldo de Estados Unidos.

El proyecto contempla recuperar pozos abandonados y perforar nuevas instalaciones para incrementar la extracción de crudo pesado en una de las zonas con mayores reservas de hidrocarburos del país.

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ENI apunta a elevar la producción petrolera

"ENI anuncia el inicio de operaciones en el campo supergigante Junín 5 en Venezuela", informó la empresa en un comunicado difundido el miércoles.

La multinacional italiana detalló que su plan de trabajo incluye la "restauración de pozos abandonados y una campaña intensiva de perforación de nuevos pozos", con el objetivo de alcanzar una producción de 200.000 barriles diarios en 2028.

El campo Junín 5 cuenta con reservas estimadas en unos 35.000 millones de barriles de petróleo, según las cifras divulgadas por la compañía.

ENI obtuvo en septiembre los derechos exclusivos para explotar este yacimiento mediante un contrato suscrito con la administración de Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Apertura petrolera bajo presión de EEUU

La firma del acuerdo se produjo en medio de un cambio en las relaciones energéticas entre Caracas y Washington, que incluye nuevos entendimientos para ampliar la participación de empresas privadas en la explotación y comercialización del petróleo venezolano.

Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez impulsó una reforma petrolera destinada a abrir el sector al capital privado, especialmente al extranjero, en un intento por atraer inversiones y reactivar una industria afectada por años de deterioro operativo y restricciones internacionales.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) asegura que ha firmado 61 convenios con empresas privadas desde la caída de Maduro en enero.

Entre esos acuerdos figura un pacto con Estados Unidos que será operado por la compañía privada North American Blue Energy Partners (Nabep). Según la información proporcionada, Washington posee una participación accionaria del 30% en esa empresa, considerada la segunda petrolera privada más importante de Venezuela.

Trump celebra llegada del primer cargamento

El presidente estadounidense Donald Trump encabezó el martes un acto en el que recibió un buque con un millón de barriles de petróleo, presentado como el primer cargamento derivado de ese acuerdo energético.

"Gracias a nuestra renovada relación con Venezuela, que ha resultado ser realmente excelente, el petróleo está llegando a Estados Unidos SIN ningún costo para el contribuyente estadounidense", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Este es solo el primer envío de MILES DE MILLONES de barriles por venir", agregó el mandatario, al destacar las expectativas de Washington sobre el suministro futuro de crudo venezolano.

El inicio de las operaciones en Junín 5 se suma a los movimientos para atraer capital extranjero a la industria petrolera venezolana, mientras las nuevas alianzas energéticas redefinen la relación económica entre Caracas y Washington.

FUENTE: Con información de AFP