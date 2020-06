Corte Penal podría pronunciarse sobre caso de Maduro en los próximos meses

"No hemos estado ignorando la situación y hemos revisado una gran cantidad de información. Por el contrario le puedo decir que hemos avanzado de manera significativa en nuestra valoración sobre si los crímenes que se alegan sucedieron en Venezuela equivalen a crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma... Le puedo decir ahora que espero finalizar la valoración sobre este tema en los próximos meses", dijo Bensouda.

nicolas maduro.jpg En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela (Cortesía: Twitter @presidencialven)

La fiscal agregó que si la valoración sobre la documentación recibida es positiva, la CPI seguirá con el siguiente paso del examen preliminar que será evaluar la admisibilidad.

Al consultársele sobre si el pronunciamiento sobre el examen preliminar podría darse antes de que finalice 2020, Bensouda fue cauta. Manifestó que prefiere no hablar de cronogramas y fechas "porque a veces pasan cosas que los alteran y hacen imposible mantener promesas y eso no me gusta". Sin embargo, fue enfatica al afirmar que han realizado avances significativos y que "ya casi terminamos con la valoración y pasaremos al tema de la admisibiildad".

Finalmente, señaló que "es en los próximos meses. Eso le puedo anticipar, pero no puedo darle una fecha precisa".

En 2018, un grupo de países de la región, entre ellos Colombia, solicitaron a la CPI abrir un proceso contra Nicolás Maduro ante la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Desde hace años organizaciones como Human Rights Watch (HRW), entre otras, tanto dentro como fuera de Venezuela, han estado documentando casos de violaciones de derechos humanos por parte del régimen venezolano.