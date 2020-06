La aparición del libro de John Bolton estaba prevista para el 23JUN20. Con creciente tensión entre Bolton y la Casa Blanca, el borrador fue revisado y podado por funcionarios encargados de impedir la difusión de material que pudiera violar la seguridad nacional. El 17JUN20, en medio de nuevos intentos judiciales de la Casa Blanca para impedir la circulación del libro, comenzaron a circular ejemplares y a aparecer segmentos del libro en portales como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y en medios de Tv. “The Room Where It Happened” suma 592 páginas de las cuales 38 contienen el capítulo “Venezuela Libre” al cual tuvo acceso el Informe Otálvora.