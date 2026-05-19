Las contradicciones de Diosdado Cabello, Álex Saab pasó de ser aliado venezolano a ser ciudadano colombiano

La imagen del supuesto testaferro Alexander Saab se proyecta en una pantalla en la Asamblea Nacional, en Caracas el 16 de octubre de 2021, antes de una conferencia de prensa.

CARACAS. - El ministro de relaciones interiores del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, y número 2 de la dictadura, debió ofrecer declaraciones publicas para justificar la captura y posterior deportación de Álex Saab, quién hasta hace poco era un aliado estratégico.

Atrás quedaron los días en los que el chavismo pedía la liberación de quién aseguraban era un diplomático venezolano.

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El argumento de Cabello cambió drásticamente y puso fin a la férrea defensa que él mismo ejerció años atrás. El en año 2021, durante su programa televisivo Con el mazo dando, Cabello catalogó a Saab como un héroe nacional tras su detención en Cabo Verde.

“Fue una persona que puso su pellejo por Venezuela y no dudó nunca en apoyarla (…) Cuando las cosas se pusieron duras, Álex Saab fue uno de los pocos que dijo presente y eso tiene un mérito”, afirmó Cabello en aquella oportunidad.

Así, el número 2 del régimen y pieza clave en la red de corrupción y narcotráfico que empaña a Venezuela, defendía a Saab afirmando que “fue uno de los pocos encargados de burlar las sanciones de EE. UU. y traer medicinas, alimentos y hasta gasolina a Venezuela. Claro que le pagaron por eso… puso su cara y sus empresas y el imperialismo dijo que tenía que cobrárselas”.

Cabello llegó a rematar asegurando que Saab era “más patriota venezolano que esos que han pedido invasión”, validando sus 12 años de relaciones comerciales con la llamada revolución bolivariana.

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Justificó la deportación de Saab

Ahora, en medio de la presión real a la que está sometido el régimen tras la captura de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el discurso cambió. Cabello debió dar nuevas declaraciones a los medios y justificó la entrega de Álex Saab.

“No es venezolano, es de origen colombiano; siempre presentó una cédula como legal, pero no lo era; no tiene sustento dentro del SAIME, tiene una fecha de emisión de 2004. Saquen la cuenta, ¿cuándo empezó a tener presencia el señor Saab en Venezuela? Se presentó con cédula fraudulenta, se investigó detalladamente y no hay expediente en el SAIME que lo certifique como venezolano, por eso tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela”, expresó Cabello.

En rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, Cabello hizo referencia artículo 271 de la Constitución, según el cual no “podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”.

“No podemos negarnos a la extradición de un extranjero solicitado por esos delitos; a los opositores que extrañamente defienden a Saab, revísenlo bien, porque la decisión está apegada a estricto derecho. Su abogado habla de relaciones y acuerdos con organismos de inteligencia estadounidense no cumplidos por Saab; es un problema de ellos”, agregó sobre el caso.

FUENTE: Redacción