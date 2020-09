Costa Rica reitera que no hay condiciones para elecciones libres en Venezuela

En este sentido, la representación diplomática aseguró que “la falta de transparencia en el proceso de designación de las autoridades electorales, la clara intención de favorecer algunos grupos políticos y el recurso de restringir la participación libre, solo contribuyen a disminuir los espacios para la construcción de condiciones y garantías propias de un proceso electoral democrático que permita al país salir de la crisis”.

Asimismo, la cancillería manifestó que la democracia se gesta en el vientre de las urnas electorales, y es allí donde todos, sin distingo de creencias o filiaciones políticas, deben dibujar la senda de futuro. Sin embargo, subrayó que dicha gestación se debe acompañar de la exigencia de condiciones políticas y electorales que generen confianza y favorezcan la expresión libre del pueblo venezolano.

El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, afirmó que “la crítica situación en Venezuela, que ya conocíamos, no solo no ha mejorado, sino que crece y se fortalece por las decisiones que el régimen de Maduro ha tomado, como la cuestionada e inaceptable integración del Consejo Nacional Electoral, y la falta de posibilidades de participación igualitaria por parte de partidos y líderes políticos, entre otros. Esto nos lleva a reafirmar indudablemente, que la institucionalidad del país está comprometida, y que no están dadas las condiciones, incluyendo las sanitarias, necesarias para unos comicios transparentes, libres y participativos”.