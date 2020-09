Chile califica a Venezuela como una dictadura "pura y dura"

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile añadió que "además de eso es un régimen que viola sistemáticamente los derechos de las personas, por eso que el gobierno de Chile reafirma su compromiso por la recuperación de la democracia en Venezuela".

Una misión de la ONU presentó un informe este miércoles en el que concluyó que Nicolás Maduro y sus ministros están vinculados con crímenes de lesa humanidad. El documento recabó datos sobre el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

La misión independiente de la ONU investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, y revisó 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violaciones y crímenes, y llegó a la convicción de que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que "el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.