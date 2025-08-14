jueves 14  de  agosto 2025
Crece cerco a la libertad de expresión en Cuba: reportan 92 detenciones arbitrarias

En Cuba, hay política estructural de silenciamiento y control social denunció el Instituto por la Libertad de Expresión y de Prensa en su informe de julio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. - Aumenta el cerco a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, como se evidencia en las cifras del pasado mes de julio cuando se registraron 92 detenciones arbitrarias y 80 amenazas o agresiones psicológicas.

De acuerdo con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), estas acciones se materializaron "como ejes centrales de una estrategia preventiva y punitiva, y fueron dirigidas principalmente por la Seguridad del Estado (67,57% de los hechos), con apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria, el sistema judicial y el penitenciario, en una política de Estado planificada y coordinada".

En el informe, difundido este jueves 14 de agosto, se indicó que en julio hubo 203 violaciones a la libertad de expresión y de prensa: estas violaciones representan un incremento de 23% respecto a junio.

Con esto, señaló el Instituto, se consolida una tendencia ascendente que se mantiene desde marzo. "Este récord represivo se enmarca en una grave crisis económica y social caracterizada por apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, inflación y creciente descontento ciudadano", indicaron en el informe difundido este jueves 14 de agosto.

Las violaciones abarcaron 13 provincias y La Habana concentró 96 casos. Entre las 90 víctimas identificadas hubo 28 activistas, 18 periodistas, 14 opositores, 9 presos políticos, 5 expresos políticos, 14 ciudadanos y 2 artistas, lo que refleja el carácter transversal de la represión.

"La comparación estadística enero–julio muestra un total de 830 violaciones y un crecimiento sostenido mes a mes desde marzo, con 'pisos' cada vez más altos de represión. La proyección anual, aun considerando descensos estacionales, prevé que 2025 se sitúe como uno de los años más represivos del trienio, con más de 1.000 casos", señaló el (ICLEP).

El Instituto advirtió que estas acciones no son parte de una política estructural de silenciamiento y control social. Instó a organismos como la UNESCO, la CIDH, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas a ejercer presión política y diplomática para exigir el cese de estas prácticas y brindar apoyo directo a las víctimas.

Represión y castigos

Los principales focos represivos documentados por Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa se enmarcaron dentro del operativo para impedir la asistencia de activistas y periodistas a la recepción del Día de la Independencia de Estados Unidos en La Habana, así como en el cuarto aniversario del 11J, donde hubo 40 personas afectadas, entre ellas 14 periodistas.

También denunciaron el "hostigamiento sistemático" contra periodistas como Camila Acosta, Yunia Figueredo, Jorge Fernández Era y Ángel Cuza; los castigos penitenciarios y represalias contra presos políticos como Maykel "Osorbo" Castillo, Cristian Jorge Labrada y Marcos de la Luz Caballero; y los procesos judiciales con peticiones fiscales desproporcionadas contra manifestantes por apagones, evidenciando la criminalización de la protesta social.

FUENTE: Con información del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa

