Crisis empuja a jóvenes a la prostitución en Venezuela

El caso Wilmari no es aislado. A plena luz del día es fácil toparse en calles del norte, centro y este de la capital venezolana con adolescentes y jóvenes que junto a mujeres adultas practican la prostitución en medio de la cuarentena, algunas con tapabocas colgados en el cuello y otras sin ningún tipo de protección contra el virus, según constató The Associated Press.