Cristina Fernández es operada de emergencia por un cuadro de apendicitis

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena por fraude contra la expresidenta por la cual recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

BUENOS AIRES - La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue hospitalizada este sábado para ser sometida a una intervención quirúrgica tras presentar un cuadro de apendicitis. La exmandataria fue trasladada desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria desde hace seis meses, al Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires.

Fernández de Kirchner fue evaluada inicialmente por un equipo médico en su residencia debido a intensos dolores abdominales. Ante la persistencia de los síntomas, los especialistas dispusieron su traslado al centro de salud para realizar estudios más exhaustivos, según informaron medios argentinos.

ELECCIONES Triunfo de Kast abre una nueva etapa política en Chile con el desafío de alcanzar consensos

"Intervención quirúrgica"

Tras confirmarse el diagnóstico de apendicitis, la exjefa de Estado fue operada de urgencia. La intervención concluyó con éxito a última hora de la tarde, según fuentes cercanas al procedimiento.

El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, informó a través de redes sociales que el traslado contó con la autorización judicial correspondiente y señaló que “cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución”.

"Prisión domiciliaria"

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la concesión de obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos mandatos presidenciales, en el marco de la causa conocida como Vialidad.

A mediados de julio, un tribunal de Buenos Aires le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a la oposición de los fiscales, que habían solicitado que la pena se cumpliera en un establecimiento penitenciario.

Para fundamentar el pedido de arresto domiciliario, la defensa alegó la edad de la exmandataria, de 72 años, y la obligación del Estado de garantizar la seguridad de quienes ejercieron la Presidencia.

FUENTE: Con información de Europa Press