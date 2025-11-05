miércoles 5  de  noviembre 2025
SOCORRO

Cruz Roja envía 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para afectados por el huracán Melissa

La organización hizo un llamado de emergencia por 18 millones de dólares para proporcionar asistencia sostenida a 100,000 personas durante los próximos dos años

Un agricultor rescata a su perro y algunas pertenencias de su casa inundada después de que el huracán Melissa pasó por la localidad de San Miguel de Parada en la provincia de Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un avión chárter cargado con 20 toneladas de ayuda humanitaria aterrizó este domingo en Santiago de Cuba, marcando el inicio de una respuesta internacional urgente para asistir a las comunidades devastadas por el huracán Melissa.

La operación, gestionada por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), entregó suministros esenciales para cubrir las necesidades básicas de los damnificados. La carga, movilizada desde el Hub Humanitario de la IFRC en Panamá, subraya la capacidad de la organización de responder en menos de 72 horas tras un desastre.

El cargamento incluye kits de cocina, higiene, descanso, herramientas, mosquiteros y lonas plásticas, suficientes para asistir a unas 1,500 personas. Estos artículos serán distribuidos de inmediato por la Cruz Roja cubana en las áreas más afectadas por el ciclón. El objetivo principal es triple: cubrir necesidades básicas, prevenir la propagación de enfermedades y facilitar la recuperación inicial de las familias.

La IFRC no solo se enfoca en la emergencia inmediata, sino también en la recuperación a largo plazo. La organización hizo un llamado de emergencia por 18 millones de dólares para proporcionar asistencia sostenida a 100,000 personas en Cuba durante los próximos dos años.

Según la IFRC, esta financiación es crucial, ya que la respuesta humanitaria debe abordar no solo la destrucción causada por Melissa, sino también el brote de arbovirus que afecta actualmente al país. La asistencia combinará apoyo básico con acciones de salud, reconstrucción y recuperación de medios de vida, buscando "fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ifrc/status/1985352398387462424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985352398387462424%7Ctwgr%5Ea0975ccce738207664cc26cca32b88245f77f391%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fcruz-roja-envC3ADa-20-toneladas-de-ayuda-a-cuba-para-los-afectados-por-el-huracC3A1n-y-la-crisis-sanitaria%2F427433.html&partner=&hide_thread=false

El plan de ayuda se desarrollará durante dos años y busca, además de brindar asistencia inmediata, promover la recuperación temprana y fortalecer la resiliencia comunitaria frente a futuros desastres naturales.

Según informó la organización, la respuesta humanitaria incluye acciones para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento y servicios médicos básicos.

El secretario general de la FICR, Jagan Chapagain, destacó la magnitud del desastre: “La gente tardará meses, quizá años, en reconstruir sus vidas. Este llamamiento de emergencia es esencial para recaudar los fondos necesarios para ayudar al pueblo cubano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ifrc/status/1985400446916207065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985400446916207065%7Ctwgr%5Ea0975ccce738207664cc26cca32b88245f77f391%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fcruz-roja-envC3ADa-20-toneladas-de-ayuda-a-cuba-para-los-afectados-por-el-huracC3A1n-y-la-crisis-sanitaria%2F427433.html&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Marti Noticias

