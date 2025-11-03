Presentan pruebas contundentes del papel de Cuba en la guerra de Rusia

Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

MIAMI. - El secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, reveló en Miami los resultados de su reciente viaje a Ucrania, donde sostuvo encuentros con tres mercenarios cubanos capturados mientras combatían del lado de Rusia.

Gutiérrez-Boronat calificó la experiencia como “impactante” y aseguró que los testimonios obtenidos y los resultados de su gestión en territorio ucraniano serán entregados a las autoridades internacionales competentes.

INSÓLITO El régimen Cuba anuncia venta de materiales de construcción a damnificados de Melissa

CAOS Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

El dirigente exiliado informó que los combatientes, identificados como Ernesto Michel Pérez Arbeláez, Frank Darío Jarrosay Manfuga y Yusbel González Tuercos, se encuentran en poder de las autoridades ucranianas y reciben un trato “con respeto y humanidad”.

Según dijo, los tres desean enviar un mensaje a sus familias en Cuba para confirmar que están vivos y a salvo, aunque —resaltó— “han sido testigos de los horrores que Rusia ha desatado contra el pueblo ucraniano”.

El encuentro con los cubanos reclutados para combatir en las filas rusas fue grabado en video. Al respecto, Gutiérrez-Boronat aseguró que el material audiovisual será compartido a los medios de comunicación.

OGB reunion mercenario cubano Orlando Gutiérrez-Boronat habla con un cubano arrestado tras combatir del lado de las fuerzas rusas contra Ucrania. ARC

Complicidad del régimen cubano

Durante la conferencia de prensa, Gutiérrez-Boronat reafirmó que existen “evidencias sólidas” de la participación del régimen cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania, mediante una operación de reclutamiento dirigida por la inteligencia castrista.

“Desde que salen de Cuba hasta que llegan a Ucrania, todo está bajo control del aparato de inteligencia de La Habana”, afirmó, a lo que sumó que los detalles formarán parte de un informe que será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según explicó, a cada mercenario se le pagarían alrededor de 2.000 dólares, y hay redes que extienden sus operaciones hacia Sudamérica. También mencionó la implicación de grupos guerrilleros colombianos que, de acuerdo con investigaciones ucranianas, se entrenan en el conflicto para luego regresar a Colombia con “experiencia militar moderna”.

Gutiérrez-Boronat dijo estar “convencido, con base en las investigaciones de las autoridades ucranianas, de que el régimen cubano recibe dinero de Rusia” como parte de una estructura de colaboración que se remonta a los años de la Guerra Fría.

“Con esto se comprueba que La Habana no actúa como un simple observador, sino como un socio activo en la maquinaria de guerra rusa”, subrayó.

“Los mismos valores de Cuba”

El líder de la ARC subrayó que la juventud ucraniana “está firme porque quiere vivir en libertad” y sostuvo que Ucrania combate por los mismos valores que inspiran la causa de la libertad cubana.

“Me tocó el corazón ver tantos jóvenes vestidos de militares defendiendo su país”, expresó.

Añadió que, de acuerdo con las autoridades ucranianas, más de 300 colombianos han muerto defendiendo a Ucrania, y reafirmó su compromiso de seguir denunciando la injerencia cubana ante organismos internacionales.

El opositor exiliado también resaltó que Ucrania ha sido víctima de una agresión sistemática, y que por ello “no puede conocer el destino final de los mercenarios presos por luchar del lado ruso”. Sin embargo, aclaró que “no serán objeto de pena de muerte, aunque deberán ser juzgados porque cometieron un error muy grave”.

Asimismo, Gutiérrez-Boronat remarcó que el voto reciente de Ucrania en las Naciones Unidas contra el régimen cubano tuvo “todo el respaldo del exilio cubano” y lo calificó como “una victoria en la búsqueda de una Cuba libre”.

“Estamos en una nueva etapa por la libertad de Cuba, y al exilio le pido paciencia porque esta lucha es nuestra y tenemos un gobierno americano que respalda nuestra labor”, enfatizó.

OGB entrevista mercenario cubano Ucrania El opositor Orlando Gutiérrez-Boronat entrevista a un mercenario cubano detenido por Ucrania. ARC

Responsabilidad penal

En el mismo encuentro, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, exigió a la comunidad internacional investigar la responsabilidad penal del régimen cubano, los reclutadores civiles y los operadores internacionales involucrados en la trata de personas.

“Son ataques sistemáticos contra la sociedad civil ucraniana, delitos imprescriptibles que deberán ser juzgados”, declaró.

Bolio instó a los sistemas judiciales del mundo a mirar hacia Cuba y advirtió que existen pruebas suficientes para identificar a los culpables, entre ellos altos mandos militares del régimen.

“La impunidad no puede continuar; están muriendo muchos jóvenes cubanos en una guerra ajena”, afirmó.

El presidente de Justicia Cuba recordó que la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios ampara la persecución penal de quienes promuevan este tipo de prácticas.

Acotó que “la comunidad internacional no puede permanecer callada ante crímenes que atentan contra la dignidad humana”

Llamado al mundo y advertencia a Europa

Gutiérrez-Boronat también lanzó críticas contra el gobierno socialista de España, al que calificó como “el gran defensor del régimen comunista de Cuba”.

Según sus palabras, “en la Comisión Europea, la Comisión de Presupuesto está pidiendo eliminar el financiamiento de Europa hacia La Habana”, lo que consideró un paso positivo frente a la complicidad de algunos gobiernos.

El opositor exiliado cubano envió un mensaje a la Asamblea de la Resistencia Cubana para recordar “cuán lejos hemos llegado por la libertad de Cuba”.

Puntualizó que “se están viviendo momentos difíciles dentro de la isla, con un régimen cada vez más beligerante hacia su pueblo”, pero expresó confianza en que “los aires de lucha que soplan en Cuba anuncian el principio del fin de la tiranía”.