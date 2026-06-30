Cruz Roja venezolana anuncia que "operación de respuesta" tras sismos se extenderá por 24 meses

600 voluntarios diarios de la Cruz Roja venezolana están prestando asistencia en esta crisis sísmica (Cortesía)

CARACAS. La Cruz Roja venezolana informó que proyecta que la operación de respuesta desplegada tras los terremotos del 24 de junio se extienda por 24 meses, con la expectativa de atender a 300.000 personas afectadas por la emergencia nacional.

La sociedad nacional mantiene acciones humanitarias sostenidas entre La Guaira y Caracas, donde se concentra buena parte de la atención a la población más golpeada.

UNICEF Venezuela: Más de un tercio de escuelas en el Distrito Capital resultaron dañadas por terremoto

“Estamos gestionando necesidades y la respuesta ha sido impresionante. La operación entre La Guaira y Caracas tiene activos unos 600 voluntarios diarios”, señaló Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana. “Estamos gestionando necesidades y la respuesta ha sido impresionante. La operación entre La Guaira y Caracas tiene activos unos 600 voluntarios diarios”, señaló Luis Manuel Farías, presidente de la Cruz Roja venezolana.

Farías indicó, además, que la proyección de esta operación busca sostener la asistencia en el corto, mediano y largo plazo, así como asegurar la disponibilidad de recursos financieros y humanos.

Esta labor se desarrolla junto con sociedades nacionales hermanas que han acompañado la respuesta en distintos frentes, entre ellas la Cruz Roja de Colombia, Costa Rica, México, El Salvador, de Aruba y la de Alemania, por lo que el trabajo articulado ha fortalecido la capacidad operativa en un momento de alta exigencia para los equipos desplegados en el país.

Estos equipos de rescate se unieron a los más de 1.600 rescatistas internacionales que se incorporaron a las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

En paralelo, la Cruz Roja venezolana participa en la evaluación de necesidades, la movilización de suministros y la atención prehospitalaria, con especial énfasis en La Guaira y el Área Metropolitana de Caracas.

Su red de hospitales también permanece activa para respaldar la respuesta ante una emergencia que, por su magnitud, demanda coordinación sostenida y capacidad de adaptación.

FUENTE: Con información de Unión Radio y Correo del Caroní