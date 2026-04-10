viernes 10  de  abril 2026
MEDIDAS

Cuba abre comercio agrícola al sector privado en medio del colapso productivo

La medida permite intermediación privada, pero mantiene el control estatal de precios y exportaciones en una economía en crisis

Una mujer compra productos agrícolas en una calle de La Habana, Cuba, en agosto de 2018.
Una mujer compra productos agrícolas en una calle de La Habana, Cuba, en agosto de 2018. EFE/Yander Zamora
Fotografía de archivo fechada en julio de 2018 que muestra a una mujer tras comprar productos agrícolas en un punto de venta en Santiago de Cuba, en el oriente cubano.
Fotografía de archivo fechada en julio de 2018 que muestra a una mujer tras comprar productos agrícolas en un punto de venta en Santiago de Cuba, en el oriente cubano. EFE/Ernesto Mastrascusa
Yuliet Colón, cubana, espera para pagar en un mercado agrícola cerca de su casa en La Habana, Cuba, el viernes 2 de abril de 2021

Yuliet Colón, cubana, espera para pagar en un mercado agrícola cerca de su casa en La Habana, Cuba, el viernes 2 de abril de 2021

AP/Ramón Espinosa/Archivo
Por María Graterol

LA HABANA. - El régimen cubano autorizó este viernes la participación del sector privado en la comercialización de productos agrícolas, en un intento por aliviar la crisis productiva que afecta a la isla tras años de control estatal y fallidas políticas económicas.

La nueva normativa, publicada en la Gaceta Oficial, permite que agricultores independientes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia comercialicen directamente sus productos, rompiendo parcialmente con el monopolio estatal que durante décadas controló la distribución agrícola.

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Hasta ahora, el Estado centralizaba la mayor parte de la comercialización, permitiendo únicamente la venta de excedentes bajo condiciones limitadas. Con la nueva medida, actores privados podrán actuar como intermediarios y acceder a mercados mayoristas y minoristas.

Sin embargo, el régimen mantiene el control sobre aspectos clave como los precios y las exportaciones, lo que limita el alcance real de la apertura.

Crisis estructural

La flexibilización ocurre en un contexto de fuerte deterioro del sector agrícola. Datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana indican que la producción cayó un 52% entre 2018 y 2023, reflejando el impacto de un modelo centralizado que no logró sostener la oferta interna.

En paralelo, la economía cubana enfrenta una crisis prolongada marcada por escasez de alimentos, inflación y deterioro de servicios básicos, en medio de reformas que el régimen presentó como intentos de apertura.

Como parte de estas medidas, recientemente el régimen comunista de La Habana autorizó la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados, así como la posibilidad de que compañías privadas importen combustible de forma directa, tras el fin del monopolio estatal en ese sector.

Asimismo, el régimen anunció que miembros de la diáspora, incluidos cubanos en Estados Unidos, podrán invertir en la isla y participar en empresas privadas, aunque sin detallar un marco legal claro para estas operaciones.

FUENTE: Con información de AFP

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