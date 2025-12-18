Cuba activa un nuevo régimen cambiario flotante ante la presión económica

Cola para retiro de efectivo en un cajero automático en Cuba

Una persona muestra dólares estadounidenses frente a un banco en La Habana, Cuba.

LA HABANA - Cuba , que enfrenta una fuerte escasez de divisas , estrenó este jueves un nuevo régimen cambiario que incorpora una tasa flotante, en un intento del régimen por captar los dólares que circulan en el mercado informal.

La implementación de una reforma monetaria y la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas en 2021 propició el surgimiento de un mercado paralelo debido a la escasez de divisas.

Entonces el peso sufrió una fuerte depreciación y la inflación se disparó a niveles nunca antes vistos por los cubanos.

La nueva tasa flotante, determinada por el mercado bajo regulación del Banco Central de Cuba, busca que "exportadores y otros actores económicos vendan divisas al sistema bancario estatal", señaló la autoridad monetaria.

El tipo de cambio flotante es de 410 pesos por dólar, 30 pesos por debajo de la tasa del mercado informal que las autoridades pretenden eliminar.

"Devaluaciones bruscas"

Después del fracaso de la reforma monetaria, la dictadura intentó atenuar el impacto de la caída del peso fijando dos tasas oficiales, una de un dólar por 24 pesos para las empresas y otra de un dólar por 120 para las personas naturales.

El primer ministro Manuel Marrero indicó este jueves ante el parlamento la permanencia de esas cotizaciones fijas para evitar "devaluaciones bruscas" y "el deterioro del valor de la moneda nacional y la capacidad de compra" de la población.

Ante una sesión parlamentaria por videoconferencia debido a la severa crisis de combustible que enfrenta el país, Marrero afirmó que la escasez de divisas es uno de los principales problemas del país.

En ese contexto, el régimen amplió durante 2025 el proceso de dolarización parcial de la economía para incrementar sus ingresos en divisas.

En ese empeño, extendió recientemente al sector privado la circulación del dólar, hasta ahora limitada a las tiendas estatales y la venta de combustible.

"Inflación"

Marrero precisó que la inflación interanual a finales de noviembre se situó en 14,95 %.

En sus balances ante el parlamento, ni Marrero ni el ministro de Economía, Joaquín Alonso, dieron una previsión para 2025 del PIB cubano, que acumula una caída del 11% durante los últimos cinco años. En 2024 se contrajo un 1,1%.

Cuba, de 9,6 millones de habitantes, está sumida en una grave crisis económica desde hace cinco años, debido a la baja productividad de su economía de planificación centralizada, el colapso del turismo y el fracaso de la reforma monetaria.

FUENTE: Con información de AFP