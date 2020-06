Cuba: Activistas preparan informe para la CIDH

Entre ellos estuvo Chaviano, quien aseguró haber hecho énfasis en su intervención en el informe en la necesidad de la articulación de derechos económicos y derechos civiles y políticos para el futuro de la sociedad cubana.

"Son los dos aspectos esenciales. Uno sin el otro no tienen sentido. Lo primero sin lo segundo sería caer en un modelo como China, Vietnam o incluso Rusia", advirtió el activista, quien en 2015 fue candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular y llegó a obtener el 20% de los votos.

"A lo interno en Cuba no hay un programa de Gobierno coherente. Está como diríamos vulgarmente, tirando piedras. No hay algo concreto. Hay temores y división en las fuerzas que están en la élite. Hay discursos que son dirigidos a una u otra parte de esa élite, no al pueblo. Al pueblo lo ningunean", comentó.

cuba balcon bandera habana mayo 2020 ap.jpg Vista de una bandera desde un balcón de La Habana, Cuba, en mayo de 2020. AP/Ismael Francisco

"Este informe nos da la oportunidad de tener un frente común después de tanto tiempo. Hay que seguir presionando en todas las esferas. La presión tiene que ser cívica. Los cubanos deben olvidarse de que EEUU va a resolver los problemas que tenemos. Los cubanos de adentro y de afuera podemos resolver los problemas de Cuba. Lo importante es Cuba, no los egos", indicó.

La activista Aimara Peña González hizo énfasis en sus consideraciones para el informe de la CIDH en la situación de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales en Cuba.

A partir de su experiencia como activista en Sancti Spíritus, donde la directora de la organización Nueva Cuba ha trabajado en proyectos encaminados al bienestar y empoderamiento económicos, las libertades políticas y culturales, Peña González aportó su saber en torno a las organizaciones de base.

"Esos proyectos, con el impulso de las plataformas de la sociedad civil cubana, sufrieron trabas e impedimentos que evidencian su carencia dentro de Cuba. Comenzamos a reunir información, a recabar aspectos sobre esos temas para incluir en el informe que fue preparado", dijo la activista a DIARIO DE CUBA.

Entre los temas en que enfatizó Peña González están "el derecho a la alimentación, que fue uno de los proyectos en los que trabajé, los derechos a la libertad económica del sector campesino, que es un sector muy explotado" por el régimen cubano.

Para la activista, quien abordó estos asuntos en iniciativas que tienen más de tres años de vigencia, y en otros casos mucho más tiempo, es vital atender la situación del "encarecimiento de los productos agrícolas como consecuencia de la falta de libertad de producción, para adquirir determinados insumos, etc. Luego de la pandemia la situación de crisis ha empeorado, la escasez es mucho más pronunciada y evidente, la falta de alimentación, que es un derecho de la población a adquirir lo que necesita para vivir".

A lo largo de su historia, la CIDH ha emitido siete informes de país, cinco sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y dos sobre presos políticos y sus familiares en la Isla.

A partir de 1983, cuando se presentó el último de esos diagnósticos, el organismo regional sigue haciendo seguimiento del tema.