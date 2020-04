Cuba: Sin atención médica y abusados por la policía política

Al no tener respuesta a su llamada, "hablé con un chofer de un bici y me hizo el favor de llevarme al hospital, sin cobrarme un centavo, ya que hoy fueron suspendidos los bici en Morón y no tenemos transporte ni para llevar a un enfermo al hospital".

La cadena de obstáculos apenas comenzaba con la dificultad de encontrar transporte para trasladar a su padre. "Cuando llegamos al hospital, no había un médico en la consulta de urología, me atendió la enfermera de quemados, la cual siempre le hace el cambio de sondas, donde me dijo que ella no podía hacer nada, porque no podía hacer el pedido por la falta de médico, la enfermera me mandó para el policlínico norte, allí me dan algunas explicaciones y me mandan al policlínico sur, casualmente para ir al policlínico sur teníamos que pasar por frente de la PNR de Morón".

Tras una larga lista de negativas y ante la escasez de material sanitario para atender a su padre, se toparon con la policía de camino al otro centro médico. Frente a la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), había un policía (que aparece en la foto junto a Tomás Setién Navarro). Este detuvo al chofer del bici para pedirle sus documentos. Como no tenía el carnet de identidad, "le quería cobrar una multa de $300, él se negó a firmar. Rápidamente lo entra a la PNR y entre cinco policías, lo maltratan y le dan golpe y lo trancan en la celda".

"Yo lo vi todo y comencé a gritar que no lo maltrataran, me coge una policía y me saca para fuera, para que no siguiera viendo el maltrato. Uno de los policías le decía al chofer que por sus timbales lo iba a trancar. No puse más evidencias de foto, porque me lo prohibió la policía", contó Josefa.

Una de las fotos publicadas en la denuncia muestra "al corrupto como levantó la mano como una burla a la población". ¿Dónde está el respeto?, se preguntó Josefa. "Mi padre pidiendo de favor que era un caso enfermo, lo empujaron, yo continuaba alterada y llorando".

"Me dijeron que si no me callaba me iban a trancar, con mucho dolor en mi pecho pedí agua y me la negaron. En estos momentos estamos para ayudarnos y no para destruir a la humanidad y menos a un anciano", agregó.

¿Cómo podemos categorizar en estos momentos tan difíciles por lo que estamos pasando con el coronavirus a nuestra protección de la autoridad de la policía?, es la pregunta que se hace Josefa.

Mientras tanto, "todavía mi padre sigue esperando porque se les cambien las sondas".

San Nicolás de Baris contra el Comunismo. Por favor hagan viral esta publicación de la PNR del municipio MorónHoy a las 8 am, me pasé tres horas llamando a la... Posted by San Nicolás de Baris contra el Comunismo. on Sunday, April 12, 2020

Hasta el cierre del lunes en la noche, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reporta un total de 766 diagnosticados con coronavirus. En el mundo, según el conteo de este martes de la Universidad Johns Hopkins, 185 países presentan casos de COVID-19, hay 1.945.055 de contagiados y un total de 123.348 muertes.