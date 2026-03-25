Cuba autoriza a empresa española gestionar remesas y la entrega de divisas en efectivo

Bicitaxis transitan por una calle este martes, durante un apagón en La Habana, Cuba.

LA HABANA — El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó a una empresa española a gestionar remesas destinadas a la isla, incluida la entrega de divisas en efectivo, informaron este miércoles medios oficiales.

La decisión, que sigue a otra autorización similar otorgada en diciembre, tiene lugar en un entorno financiero adverso para Cuba luego del endurecimiento de las sanciones de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, contra la isla.

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Bagalso Internacional, con sede física y legal en Lugo (noroeste de España), podrá a partir de este viernes "canalizar fondos" a cuentas y tarjetas nacionales, "entregar efectivo en moneda nacional o en divisas" y operar "plataformas digitales" para cumplir las "actividades autorizadas", según publicó la Gaceta oficial extraordinaria 48/2026.

La empresa, que debe nombrar un representante legal en Cuba, está asimismo obligada a trasparentar tarifas y comisiones, someterse a la regulación cubana y a garantizar la seguridad de la información que procesa en entornos digitales.

El BCC destacó que la entidad cumple con todos los requisitos, incluyendo la presentación de un plan de negocios, y un procedimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

En diciembre pasado el BCC autorizó a la empresa estadounidense Cubamax Travel la gestión de remesas, aunque —a diferencia de la española— siempre "a través de instituciones financieras cubanas".

Según cálculos de economistas independientes, las remesas han sido tradicionalmente una de las tres primeras fuentes de ingresos de divisas de Cuba, junto al turismo y los servicios médicos.

La presión estadounidense de los últimos años y la crisis del sector bancario de la isla ha llevado a que la mayor parte de estos flujos discurra ahora por vías informales.

Licencias para operar criptomonedas

El Banco Central de Cuba, brazo financiero del régimen comunista, otorgó licencias a diez entidades para operar con criptomonedas en pagos transfronterizos, una medida que expertos interpretan como un intento desesperado por sortear el colapso económico generado por décadas de políticas fallidas.

Esta resolución oficialista autoriza a nueve micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, y a una entidad mixta para utilizar activos virtuales, siempre bajo el control absoluto y la vigilancia de las instituciones estatales de la isla, reseña el portal web Diario de Cuba.

Esta apertura selectiva ocurre en un contexto de asfixia financiera provocada por la ineficiencia de un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos y que ahora busca en el entorno digital una vía de escape a su propia insolvencia.

FUENTE: Con información de EFE