martes 24  de  marzo 2026
CRISIS

El Banco Central de Cuba autoriza pagos en Criptomonedas

Esto ocurre en un contexto de asfixia financiera provocada por la ineficiencia de un sistema que viola los derechos humanos y que busca en el entorno digital una vía de escape

Una persona muestra dólares estadounidenses frente a un banco en La Habana, Cuba.&nbsp;

Una persona muestra dólares estadounidenses frente a un banco en La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Banco Central de Cuba, brazo financiero del régimen comunista, otorgó licencias a diez entidades para operar con criptomonedas en pagos transfronterizos, una medida que expertos interpretan como un intento desesperado por sortear el colapso económico generado por décadas de políticas fallidas.

Esta resolución oficialista autoriza a nueve micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, y a una entidad mixta para utilizar activos virtuales, siempre bajo el control absoluto y la vigilancia de las instituciones estatales de la isla, reseña el portal web Diario de Cuba.

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Esta apertura selectiva ocurre en un contexto de asfixia financiera provocada por la ineficiencia de un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos y que ahora busca en el entorno digital una vía de escape a su propia insolvencia.

Entre los beneficiados destaca Dofleini, una mipyme vinculada a Carlos Miguel Pérez, quien además de ser empresario ocupa un escaño como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo cual evidencia el estrecho vínculo entre el aparato político y los supuestos nuevos actores económicos que el régimen intenta vender como independientes ante la comunidad internacional.

La normativa establece que estas operaciones no gozan de libertad, sino que requieren realizarse exclusivamente a través de proveedores autorizados por el propio banco central y vinculadas estrictamente al objeto social de las empresas. El régimen exige reportes trimestrales detallados de cada movimiento, asegurando un control férreo sobre cualquier flujo de divisas que entre o salga del país. Esta fiscalización extrema confirma que la supuesta modernización representa solo una estrategia de supervivencia del castrismo para captar recursos frescos en medio de una crisis de liquidez sin precedentes.

La decisión de permitir el uso de criptomonedas llega tras años de represión contra emprendedores independientes que intentaron utilizar estas tecnologías de forma autónoma. Al centralizar ahora estas operaciones, el régimen busca monopolizar los beneficios de la economía digital mientras la población cubana padece la peor crisis energética y de desabastecimiento de su historia reciente. Las malas políticas económicas y la cerrazón ideológica llevaron a Cuba a un punto de quiebre donde la cúpula gobernante intenta disfrazar su fracaso con licencias financieras que solo benefician a su entorno más cercano.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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