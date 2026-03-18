Raúl Castro: ¡a la reja! La deuda histórica de justicia frente a los crímenes del castrismo

Resumen ejecutivo: El inicio de una investigación en Florida por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate revive una pregunta que durante décadas ha quedado sin respuesta: ¿rendirá alguna vez cuentas el liderazgo del régimen cubano por sus acciones contra ciudadanos estadounidenses y contra el hemisferio democrático? Este artículo examina el papel central de Raúl Castro en la maquinaria represiva del castrismo, así como su historial de operaciones internacionales, desde el terrorismo y el espionaje hasta acusaciones de narcotráfico y purgas internas del propio régimen.

Sería algo así como justicia divina que el principal fiscal acusador del totalitarismo castrista fuera procesado por una corte estadounidense, conociendo que Raúl fue el operador más fiel y eficiente con el que contó Fidel durante toda su malévola existencia.

Los dos delinquieron contra los países democráticos del hemisferio y directamente contra Estados Unidos en innumerables ocasiones, como lo fue el derribo en aguas internacionales de los aviones de Hermanos al Rescate, que causó la muerte de cuatro activistas, tres ciudadanos estadounidenses y un residente.

De veras distinguimos con mucha satisfacción que el fiscal general de la Florida haya iniciado una investigación por el derribo de las dos aeronaves, un crimen que no hubiera ocurrido si Raúl Castro, a la sazón ministro de la Defensa de Cuba, no lo hubiera autorizado. Además, sugerimos a las autoridades que sería muy conveniente que otros delitos en los cuales el verdugo de la Loma de San Juan estuvo involucrado fueran sacados a la luz.

El derribo de Hermanos al Rescate

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate constituye uno de los crímenes más notorios cometidos por el régimen castrista contra ciudadanos estadounidenses y contra el derecho internacional. La decisión no pudo haber sido tomada sin el consentimiento directo del ministro de Defensa de la isla, Raúl Castro.

El inicio de una investigación judicial en Estados Unidos abre la posibilidad de revisar no solo ese episodio, sino también otros actos criminales cometidos por el régimen cubano a lo largo de décadas.

Acusaciones de narcotráfico y operaciones criminales

Por ejemplo, en 1993 Raúl Castro fue investigado por otro jurado de la Florida por estar involucrado en actividades de narcotráfico. Sin embargo, la investigación fue cerrada por falta de voluntad política por parte de la administración del presidente Clinton.

También fue acusado de ser jefe de una conspiración que tenía como objetivo introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos, utilizando a Cuba como plataforma logística.

Los hermanos Castro suministraron armas y explosivos a grupos extremistas radicales, fomentaron redes de espionaje como la red Avispa y sedujeron a varios funcionarios estadounidenses para que espiaran a su propio país. Tampoco debe olvidarse que se cuentan entre los pioneros en organizar, con el respaldo de una estructura gubernamental, la introducción y distribución de narcóticos en territorio de la Unión Americana.

Subversión y terrorismo hemisférico

Por otra parte, el sistema que ambos hermanos impusieron en Cuba instrumentó una campaña de subversión y terrorismo que afectó a todo el hemisferio, con repercusiones directas en Estados Unidos.

Entre esos hechos se cuentan los asesinatos de funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos Dan Mitrione en Uruguay y el embajador en Guatemala, John Gordon Mein, ejecutados por grupos subversivos entrenados y avituallados por el sistema castrista.

El caso de Mitrione fue el más escandaloso. Un agente castrista de nombre Manuel Hevia Cosculluela suministró información sobre Mitrione a los Tupamaros, el grupo terrorista que ejecutó el crimen.

El fiscal del terror revolucionario

Un sector del exilio cubano siempre ha estado a favor de juzgar internacionalmente a los hermanos Fidel y Raúl Castro, un esfuerzo que hasta el momento no ha dado resultados positivos porque, a pesar de las evidencias, ningún gobierno ha mostrado suficiente energía política para juzgar a estos criminales.

Raúl Castro, aparte de ser un ejecutor, sirvió como acusador en todos los procesos judiciales importantes que efectuó el castrismo.

Instrumentó un espurio juicio que terminó en las 71 ejecuciones de la Loma de San Juan el 11 de enero de 1959 y cumplió la misma función en el juicio contra Huber Matos y sus compañeros en diciembre de ese mismo año.

Otro proceso en el que asumió el papel de fiscal, una seria aproximación a Robespierre, fue el de la denominada “microfracción” en 1967.

Las purgas internas del régimen

Aquel proceso fue un soberano escándalo. Los indiciados, más de una treintena, fueron condenados a diferentes penas de cárcel. Entre ellos estaba un hombre que tomó conciencia, como pocos, del daño que el nuevo sistema causaría a los cubanos, Ricardo Bofill Pagés, quien años más tarde y en prisión sembraría las bases para promover novedosas formas de lucha contra el totalitarismo.

Las constantes pugnas dentro del castrismo, genuinas peleas de hienas, condujeron a la destitución en 1968 de Ramiro Valdés, el otrora todopoderoso y sanguinario ministro del Interior, al parecer como consecuencia de su rivalidad con el hermano del faraón.

No obstante, “Ramirito” era insustituible en su rol de duro, razón por la cual nunca ha dejado de estar en la primera fila de los verdugos más connotados del sistema.

Es apropiado reconocer que la purga más sangrienta del castrismo, sin alusión a las numerosas e inexplicables muertes de generales y doctores ocurridas en los últimos años, tuvo lugar en 1989, cuando fueron condenados a muerte y fusilados el general Arnaldo Ochoa y otros tres altos oficiales de los cuerpos armados.

Conclusión: la justicia pendiente

Desgraciadamente, el pueblo cubano no está en capacidad de juzgar a sus verdugos.

Por ello, muchos esperan que la justicia internacional, y en particular la estadounidense, haga lo que la tiranía ha impedido durante más de seis décadas.

Si alguna vez se abre ese proceso, no sería únicamente un acto jurídico. Sería también una señal histórica de que los crímenes del poder, por largos que sean los años, nunca quedan completamente fuera del alcance de la justicia.